Обсуждается возможность встречи духовных лидеров Армении, России и Азербайджана по Карабаху - Гарегин Второй

Духовные лидеры Армении, России и Азербайджана планируют провести очередную встречу по вопросу урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха, сообщил католикос всех армян Гарегин Второй.

"При посредничестве патриарха Московского и всея Руси Кирилла планируется трехсторонняя встреча (с участием председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде - ИФ). Сроки встречи пока не уточнены. О дате и формировании повестки встречи ведется работа", - сказал Гарегин Второй армянскому государственному информагентству "Арменпресс".

По его словам, между сторонами уже состоялось пять встреч по "оказанию содействия мирному решению карабахского конфликта".