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Карабахский конфликт 13.04.2017 13:22

Обсуждается возможность встречи духовных лидеров Армении, России и Азербайджана по Карабаху - Гарегин Второй

Духовные лидеры Армении, России и Азербайджана планируют провести очередную встречу по вопросу урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха, сообщил католикос всех армян Гарегин Второй.

"При посредничестве патриарха Московского и всея Руси Кирилла планируется трехсторонняя встреча (с участием председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде - ИФ). Сроки встречи пока не уточнены. О дате и формировании повестки встречи ведется работа", - сказал Гарегин Второй армянскому государственному информагентству "Арменпресс".

По его словам, между сторонами уже состоялось пять встреч по "оказанию содействия мирному решению карабахского конфликта".

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАТОЛИКОС, КАРАБАХ, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]