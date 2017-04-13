Обсуждается возможность встречи духовных лидеров Армении, России и Азербайджана по Карабаху - Гарегин Второй

Духовные лидеры Армении, России и Азербайджана планируют провести очередную встречу по вопросу урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха, сообщил католикос всех армян Гарегин Второй.
"При посредничестве патриарха Московского и всея Руси Кирилла планируется трехсторонняя встреча (с участием председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде - ИФ). Сроки встречи пока не уточнены. О дате и формировании повестки встречи ведется работа", - сказал Гарегин Второй армянскому государственному информагентству "Арменпресс".
По его словам, между сторонами уже состоялось пять встреч по "оказанию содействия мирному решению карабахского конфликта".
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