"Боруссия" могла отказаться от участия в Лиге чемпионов после взрывов - газета

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ганс Йоахим Ватцке заявил, что рассматривал возможность выхода клуба из Лиги чемпионов после взрывов перед матчем, пишет в субботу газета "Шпигель".

"Я спросил себя, не следует ли нам полностью отказаться от участия в соревновании, но это бы означало победу тех, кто несет ответственность за эту атаку", - заявил он журналу.

Глава футбольного клуба также уточнил, что выбор принимать участие в матче или нет, он оставил каждому из игроков.

"Я сказал, что если кто-то чувствует себя не в состоянии играть, он должен сказать об этом тренеру. Мы это поймем и предложим всю возможную поддержку", - утверждает Г.Й.Ватцке.

Как сообщалось, 11 апреля три взрывных устройства сработали близ автобуса футбольного клуба "Боруссия Дортмунд". Взрывы прогремели незадолго до первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между командами "Боруссия" и "Монако" в Дортмунде в Германии. В результате взрыва получил ранения защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра.