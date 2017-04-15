"Боруссия" могла отказаться от участия в Лиге чемпионов после взрывов - газета

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ганс Йоахим Ватцке заявил, что рассматривал возможность выхода клуба из Лиги чемпионов после взрывов перед матчем, пишет в субботу газета "Шпигель".
"Я спросил себя, не следует ли нам полностью отказаться от участия в соревновании, но это бы означало победу тех, кто несет ответственность за эту атаку", - заявил он журналу.
Глава футбольного клуба также уточнил, что выбор принимать участие в матче или нет, он оставил каждому из игроков.
"Я сказал, что если кто-то чувствует себя не в состоянии играть, он должен сказать об этом тренеру. Мы это поймем и предложим всю возможную поддержку", - утверждает Г.Й.Ватцке.
Как сообщалось, 11 апреля три взрывных устройства сработали близ автобуса футбольного клуба "Боруссия Дортмунд". Взрывы прогремели незадолго до первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между командами "Боруссия" и "Монако" в Дортмунде в Германии. В результате взрыва получил ранения защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра.
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