В ОБСЕ раскритиковали турецкий референдум

Референдум в Турции не соответствовал стандартам Совета Европы, а у сторон не было равных возможностей воздействовать на избирателей, говорится в заявлении миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, распространенном в понедельник.

"На проведенном 16 апреля конституционном референдуме в Турции не было обеспечено равных условий для сторон. У обеих сторон не было одинаковых возможностей", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается: "Несмотря на то что технические аспекты процесса не вызвали нареканий, избирателям не предоставили объективную информацию по ключевым аспектам предлагаемых реформ. Отрицательное воздействие оказали и ограничения фундаментальных свобод".

"В целом референдум не соответствовал стандартам Совета Европы. Правовая база была недостаточной для проведения демократического процесса (референдума - ИФ)", - заявил глава мониторингового комитета ПАСЕ Цезарь Преда.

По итогам подсчета 99,97% бюллетеней, за внесение изменений в конституцию высказались 51,41% (25 млн 156 тыс. 860) проголосовавших, против изменений - 48,59% (23 млн 777 тыс. 014). Явка на референдуме составила 86%. При этом, жители трех крупнейших городов Турции - Стамбула, Анкары и Измира - голосовали против поправок.

Ранее оппозиционная турецкая Республиканская народная партия (РНП) заявила о намерении оспорить результаты референдума, по итогам которого большинство жителей страны проголосовало за поправки в конституцию. РНП требует пересчета 60% голосов. Часть конвертов и бюллетеней, использованных в ходе референдума, оказалась без печатей, но ВИС принял решение засчитать эти бюллетени.