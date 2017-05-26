Юнкер на саммите G7 заявил о преимуществах глобализации

Евросоюз намерен строить мосты, а не стены, ищет многосторонние решения и верит в открытые общества, заявил в пятницу в Таормине председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Мы будем выступать здесь, как мы это делаем всегда, за наши общие ценности свободы, демократии, верховенства закона и уважения прав человека", - сказал Ж.-К.Юнкер на совместной с главой Евросовета Дональдом Туском пресс-конференции на саммите G7.

По его словам, необходимо понять как европейцев, так и граждан других стран, "которые не видят, как глобализация работает на них".

"Я имею в виду тех 45% европейцев, которые считают, что глобализация представляет собой угрозу, а не возможность. Мы действительно думаем, что это возможность, если подходить к ней надлежащим образом. Мы должны поставить справедливость в центр всего, что делают G7 и наши партнеры", - отметил председатель Еврокомиссии.

Он добавил, что "это в основном связано с торговлей и всеми торговыми вопросами". "Примерно треть нашего национального дохода поступает от торговли с остальным миром. Это поддерживает 1 из 7 рабочих мест в Европейском союзе и на каждый 1 млрд. евро, получаемых от экспорта, мы создаем 14 тыс. дополнительных рабочих мест", - сказал Ж.-К.Юнкер.

Он напомнил, что в 2017 году и следующем ожидается рост ВВП ЕС на 1,9%. Экономический рост ожидается во всех государствах союза. В настоящее время в Европе при 233 млн людей, имеющих работу, работает больше, чем когда-либо прежде, граждан.

"И государственные финансы улучшаются. Средний уровень дефицита в 2010-2011 годах составил 6,1%. Сейчас мы находимся между 1,2% и 1,6%. Таким образом, общая ситуация улучшается", - заявил глава Европейской комиссии.

Он также подчеркнул, что в отличие от двух предыдущих саммитов G7 на этот раз его участники не будут обсуждать Грецию с той обеспокоенностью, как раньше.

"Греция находится в движении. У Греции все хорошо, и я хочу отдать должное мужеству и достоинству греческого народа", - заключил Ж.-К.Юнкер, текст выступления которого распространила в Брюсселе пресс-служба Еврокомиссии.

После "Белой книги" о будущем Евросоюза без Великобритании, представленной 1 марта, Еврокомиссия 10 мая опубликовала документ, призванный организовать в ЕС дебаты по управлению глобализацией, чтобы с учетом ее выгод и недостатков предвосхищать будущее и улучшать условия жизни европейцев.