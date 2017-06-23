Путин - Эрдогану: российско-турецкие проекты развиваются так, как ни с какими другими партнерами РФ

Президент Владимир Путин отметил возросший уровень взаимодействия России с Турцией.

"У нас с Турцией развиваются проекты так, как они не развиваются со многими другими партнерами", - отметил В.Путин. "Там, где с другими у нас уходят годы на различные административные согласования, с Турцией мы это делаем в течение нескольких месяцев, и это происходит безусловно в результате вашей непосредственной личной поддержки", - сказал глава государства Реджепу Тайипу Эрдогану во время телефонного разговора с борта судна-трубоукладчика, которое задействовано в строительстве газопровода "Турецкий поток".

В.Путин напомнил, что только осенью 2016 года было подписано соглашение о строительстве "Турецкого потока". "И вот спустя семь с небольшим месяцев работы уже начаты", - отметил президент, поздравив с этим событием Р.Т.Эрдогана.

Российский президент проинформировал его о том, что в настоящее время начинаются работы по прокладке глубоководного участка "Турецкого потока".

Отметив хороший прогресс по проекту "Турецкий поток", В.Путин подчеркнул, что "предстоит еще согласовать несколько вопросов - точку входа газопровода, проход по территории Турции, вопросы соблюдения экологической безопасности".

"Но если мы будем двигаться теми же темпами, мы выполним все наши планы", - уверен глава российского государства.

В.Путин напомнил, что в следующем году должна быть готова первая нитка газопровода, а в конце 2019 года - вторая.

"Если наши партнеры захотят - мы будем готовы подать газ через территорию Турции в Южную и Юго-Восточную Европу", - сказал он. "Видим, что такая заинтересованность у партнеров есть", - сказал президент РФ.

"Уверяю вас, что мы достойно представим и ваши интересы, потому что наши интересы в данном случае полностью совпадают", - обратился он к Р.Т.Эрдогану.