Комитет ПА ОБСЕ поддержал критикующий Россию и Белоруссию проект резолюции о положении в Восточной Европе

Общий комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) поддержал в субботу на сессии в Минске проект резолюции о положении в Восточной Европе, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Представители Белоруссии и России в ходе обсуждении резолюции выступили против ее принятия, указав на тенденциозный характер документа.

Заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Болеслав Пирштук заявил, в частности, что предложенную резолюцию "мы не можем назвать ни конструктивной, ни объединительной".

Представитель Белоруссии согласился с позицией российской делегации, что такие резолюции "создают атмосферу конфронтации, которая не способствует плодотворному диалогу и сотрудничеству в рамках нашей ассамблеи".

"Обращает на себя внимание явное несоответствие названия резолюции, претендующей на всеобъемлющий анализ ситуации в восточноевропейском регионе, ее содержанию", - подчеркнул Б.Пирштук.

"Данный документ носит селективный, необъективный и предвзятый характер, полностью игнорирующий все позитивные изменения в нашей стране в последние годы", - добавил Б.Пирштук.

В проекте резолюции ПА ОБСЕ подчеркивает необходимость полного выполнения Россией своих обязательств по Минским соглашениям, а также "использования своего существенного влияния на пророссийские незаконные вооруженные группы в определенных районах Донецкой и Луганской областей Украины для того, чтобы они поступали таким же образом". Ассамблея также осуждает присоединение Крыма к России.

Кроме того, ПА ОБСЕ призывает власти РФ к совершенствованию законов о борьбе с дискриминацией, включая предоставление гарантий защиты от притеснений представителей сообщества ЛГБТ и их объединений.

ПА ОБСЕ призывает правительство Белоруссии незамедлительно и безоговорочно освободить и реабилитировать всех политических заключенных, соблюдать свои обязательства в рамках ОБСЕ в отношении свободы собраний и свободы выражения мнений, принять необходимые меры для обеспечения свободных и честных будущих выборов.

Помимо того, парламентарии ОБСЕ настоятельно призывают власти Белоруссии незамедлительно отозвать все вынесенные приговоры к смертной казни и приступить к работе по ее отмене.

Ассамблея также осуждает недавние массовые аресты в Белоруссии и нарушения властями права на демонстрации.

ПА ОБСЕ призывает правительство Азербайджана принять необходимые меры для обеспечения политического плюрализма, свободы СМИ и свободы выражения мнений, а также соблюдения прав человека в стране.

Проект резолюции еще будет вынесен на голосование в ходе пленарного заседания ПА ОБСЕ.