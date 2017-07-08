Саммит G20 в 2019 году пройдет в Японии - Меркель

Саммит лидеров "большой двадцатки" через год - в 2019 году - примет Япония, сообщила в ходе пресс-конференции в Гамбурге канцлер Германии Ангела Меркель.

"В 2019 году Япония примет саммит G20", - сказала А.Меркель.

Она также подтвердила информацию о том, что саммит в 2020 году состоится в Саудовской Аравии.