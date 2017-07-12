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Дальнее зарубежье 12.07.2017 19:03

Авиакомпании Египта и Марокко добились снятия запрета на провоз электроники на рейсах в США

Американские власти отменили запрет на провоз ноутбуков и других электронных устройств в салонах самолетов авиаперевозчиков из Египта и Марокко, пишут в среду западные СМИ.

Информацию о снятии запрета подтвердили как в руководстве авиалинии Royal Air Maroc, так и авиаперевозчика EgyptAir.

В настоящее время, отмечают издания, запрет остается в силе в отношении Саудовской Аравии, где расположены два главных международных аэропорта - в Эр-Рияде и Джидде.

В марте в США запретили провоз ноутбуков и других электронных устройств на рейсах из 10 международных аэропортов восьми стран - Египта, Марокко, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и Турции.

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Тэги: США, ЕГИПЕТ, МАРОККО, ЭЛЕКТРОНИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]