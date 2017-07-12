Авиакомпании Египта и Марокко добились снятия запрета на провоз электроники на рейсах в США

Американские власти отменили запрет на провоз ноутбуков и других электронных устройств в салонах самолетов авиаперевозчиков из Египта и Марокко, пишут в среду западные СМИ.

Информацию о снятии запрета подтвердили как в руководстве авиалинии Royal Air Maroc, так и авиаперевозчика EgyptAir.

В настоящее время, отмечают издания, запрет остается в силе в отношении Саудовской Аравии, где расположены два главных международных аэропорта - в Эр-Рияде и Джидде.

В марте в США запретили провоз ноутбуков и других электронных устройств на рейсах из 10 международных аэропортов восьми стран - Египта, Марокко, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и Турции.