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Регион 17.07.2017 17:01

В Турции курды взорвали самодельную бомбу, ранены военные - генштаб страны

Курдские боевики подорвали самодельное взрывное устройство, ранены 17 турецких военнослужащих, сообщает в понедельник генштаб Турции.

Взрыв прогремел, когда близ заложенной взрывчатки проезжал военный транспорт. Инцидент произошел в городе Юксекова провинции Хаккяри.

Раненные солдаты эвакуированы и госпитализированы. Состояние четверых раненых оценивается как серьезное.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КУРДЫ, ПОДРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]