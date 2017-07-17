В Турции курды взорвали самодельную бомбу, ранены военные - генштаб страны

Курдские боевики подорвали самодельное взрывное устройство, ранены 17 турецких военнослужащих, сообщает в понедельник генштаб Турции.
Взрыв прогремел, когда близ заложенной взрывчатки проезжал военный транспорт. Инцидент произошел в городе Юксекова провинции Хаккяри.
Раненные солдаты эвакуированы и госпитализированы. Состояние четверых раненых оценивается как серьезное.
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