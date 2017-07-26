Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   1.9798 RUR   0.0284 GBR   2.214 TRY   0.4764

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 24° 35° 29 Июл 26° 35° 30 Июл 25° 32°

Регион 26.07.2017 20:19

Грузия не выдаст Украине бывшего экс-мэра Киева Черновецкого, имеющего грузинское гражданство - прокуратура

Грузинская прокуратура не получала требования от Генеральной прокуратуры Украины о задержании и экстрадиции бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, обвиняемого в злостном использовании служебного положения, - говорится в сообщении Главной прокуратуры Грузии, распространенном в среду в ответ на информацию, что киевский суд выдал санукцию на арест экс-мэра Киева.

"В случае поступления требования о задержании и экстрадициии Леонида Черновецкого в Украину, оно не может быть выполнено, так как Леонид Черновецкий является гражданином Грузии и его передача в третьи страны недопустима", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уже несколько лет Л.Черновицкий с семьей проживает в приморском городе Кобулети. В прошлом году он намеревался принять участие в парламентских выборах в Грузии, но потом передумал. В Кобулети Л.Черновицкиий занимается благотворительной деятельностью.

Генеральная прокуратура Украины 14 июля сообщила о подозрении бывшему городскому голове Киева Л.Черновецкому в злоупотреблении властью и служебным положением. Его подозревают в незаконной передаче земли в аренду под строительство вертолетной площадки в интересах приближенных экс-президента Украины Виктора Януковича.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, ДЕЯТЕЛЬ, ПРОКУРАТУРА


Похожие новости


Премьеры стран ГУАМ обсудят в Киеве транспортные коридоры и зону свободной торговли Ющенко советует Грузии и Украине восстановить сотрудничество Саакашвили допускает свой приезд в Грузию в связи с парламентскими выборами Украина и Грузия подписали соглашение об организации железнодорожного-паромного сообщения Могерини посетит Украину и Грузию 9-10 ноября Порошенко уволил посла в Тбилиси

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]