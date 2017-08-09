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Дальнее зарубежье 09.08.2017 20:29

Агенты ФБР обыскали резиденцию экс-руководителя предвыборного штаба Трампа по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы

ФБР в июле этого года провело обыск в одном из домов, принадлежащих Полу Манафорту - экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, сообщил агентству "Блумберг" представитель П.Манафорта Джейсон Малони.

Обыск прошел в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

"Агенты ФБР провели официальный обыск на одной из резиденций мистера Манафорта", - говорится в электронном сообщении Дж.Малони, направленно в агентство.

Мистер Манафорт неизменно сотрудничает с правоохранительными органами и с лицами, ведущими важные расследования, так он действовал и на этот раз, добавил Дж.Малони.

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Тэги: США, ФБР, МАНАФОРТ, ОБЫСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]