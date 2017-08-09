Агенты ФБР обыскали резиденцию экс-руководителя предвыборного штаба Трампа по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы

ФБР в июле этого года провело обыск в одном из домов, принадлежащих Полу Манафорту - экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, сообщил агентству "Блумберг" представитель П.Манафорта Джейсон Малони.
Обыск прошел в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.
"Агенты ФБР провели официальный обыск на одной из резиденций мистера Манафорта", - говорится в электронном сообщении Дж.Малони, направленно в агентство.
Мистер Манафорт неизменно сотрудничает с правоохранительными органами и с лицами, ведущими важные расследования, так он действовал и на этот раз, добавил Дж.Малони.
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