Количество изданий на Украине за год сократилось на 4,3%, русскоязычных - на 11,1%

Количество изданий книг и брошюр на Украине по состоянию 1 августа 2017 года сократилось на 4,3% от показателя на 1 августа 2016 года и составило 8,757 тыс. печатных единиц, свидетельствуют данные на веб-сайте Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио).
Согласно приведенным данным, количество изданий книг и брошюр на украинском языке в этот период уменьшилось на 2,7% - до 6,053 тыс. печатных единиц, а русскоязычных - сократилось на 11,1% и составило 1,684 тыс. печатных единиц.
Общий тираж книг и брошюр на Украине к 1 августа 2017 года снизился на 17,7% от показателя 1 августа 2016 года - до 14,908 млн экземпляров. В то же время тираж такой продукции на украинском языке уменьшился на 11,3% - до 9,714 млн экземпляров, а тираж на русском языке упал на 31,4% и составил 4,334 млн экземпляров.
По данным Госкомтелерадио, количество книжных изобразительных изданий на 1 августа 2017 года снизилось на 14,7% от уровня годом ранее и составило 406 печатных единиц. При этом количество таких изданий на украинском языке уменьшилось на 19,5% - до 264 печатных единиц, а их тираж сократился на 46,3%, до 535,4 тыс. экземпляров.
Количество русскоязычных книжных изобразительных изданий снизилось на 7,2% - до 116 печатных единиц, а их тираж сократился в 2,2 раза и составил 226,2 тыс. экземпляров.
В то же время Госкомтелерадио отмечает рост количества книжных картографических изданий в 1,9 раза - с 14 печатных единиц на 1 августа 2016 года до 26 печатных единиц на 1 августа 2017 года. Однако их тираж сократился на 34,1% - до 35 тыс. экземпляров.
При этом количество книжных картографических изданий на украинском языке увеличилось более чем в два раза - с 12 до 25 печатных единиц, а их тираж упал на 16,9% и составил 25 тыс. экземпляров.
Госкомтелерадио по состоянию на 1 августа 2017 года не зафиксировал тираж русскоязычных книжных картографических изданий на Украине, тогда как годом ранее было две печатных единицы такой продукции с тиражом 23 тыс. экземпляров.
Азербайджан будет развивать военно-техническое сотрудничество с Россией - министр обороны Гасанов
Трамп стремится разжечь конфликт в Латинской Америке - президент Венесуэлы
Германская EWE впервые превратит газохранилища в соляных пещерах в гигантский аккумулятор
Страны Балтии за две недели выработают общую позицию по региональному рынку СПГ, заявляют в Вильнюсе
Алим Гасымов награжден орденом «Шараф»
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
«Жигули» перевернулись в овраг в Азербайджане, погиб 1 человек – МВД
Azeravtoyol получит 23,3 млн манатов на реконструкцию 30 км дороги в Гахском и Закатальском районах
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
Ведущие специалисты нефтегазовой отрасли поделятся опытом на Каспийской технической конференции и выставке 2017 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»