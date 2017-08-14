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Регион 14.08.2017 16:48

Лесной пожар в Армении стал самым крупным за последние 25 лет - глава МЧС

Вспыхнувший в Армении в заповеднике "Хосровский лес" лесной пожар стал самым крупным в республике за последние четверть века, заявил глава МЧС Армении Давид Тоноян.

"За последние 20-25 лет подобных пожаров на территории Армении не было. Имеющаяся в Армении необходимая техника приведена в состояние повышенной готовности, необходимое количество уже задействовано в пожаротушении", - приводят слова Д.Тонояна официальные СМИ республики.

По его словам, при небольших пожарах на помощь приходили силы Минобороны Армении, полиции, предоставляя технику и живую силу.

"Впервые мы применяем при пожаротушении также вертолеты", - сказал Д.Тоноян.

Он отметил, что затруднения при тушении пожара на территории государственного заповедника "Хосровский лес" связаны с рельефом местности и беспрецедентно жарким температурным фоном, отсутствием доступа к очагам возгорания.

Ранее сообщалось, что МЧС РФ по просьбе армянской стороны направляет в Армению для помощи тушения пожара в заповеднике самолет Ил-76. Крупный пожар в Хосровском лесу в 61 км к юго-востоку от Еревана возник 12 августа. Огнем охвачены сотни гектаров.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МЧС, ЗАПОВЕДНИК, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]