Лесной пожар в Армении стал самым крупным за последние 25 лет - глава МЧС

Вспыхнувший в Армении в заповеднике "Хосровский лес" лесной пожар стал самым крупным в республике за последние четверть века, заявил глава МЧС Армении Давид Тоноян.

"За последние 20-25 лет подобных пожаров на территории Армении не было. Имеющаяся в Армении необходимая техника приведена в состояние повышенной готовности, необходимое количество уже задействовано в пожаротушении", - приводят слова Д.Тонояна официальные СМИ республики.

По его словам, при небольших пожарах на помощь приходили силы Минобороны Армении, полиции, предоставляя технику и живую силу.

"Впервые мы применяем при пожаротушении также вертолеты", - сказал Д.Тоноян.

Он отметил, что затруднения при тушении пожара на территории государственного заповедника "Хосровский лес" связаны с рельефом местности и беспрецедентно жарким температурным фоном, отсутствием доступа к очагам возгорания.

Ранее сообщалось, что МЧС РФ по просьбе армянской стороны направляет в Армению для помощи тушения пожара в заповеднике самолет Ил-76. Крупный пожар в Хосровском лесу в 61 км к юго-востоку от Еревана возник 12 августа. Огнем охвачены сотни гектаров.