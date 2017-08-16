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СНГ 16.08.2017 11:01

Начинается второй конкурс президентских грантов для НПО

Второй конкурс грантов президента Российской Федерации для некоммерческих неправительственных организаций стартует в среду.

Грантовый фонд второго конкурса в соответствии с решением президента РФ об увеличении объема средств, выделяемых для поддержки некоммерческих организаций, составит более 4,5 млрд рублей.

В день начала приема заявок Фонд президентских грантов одновременно проведет шесть семинаров для потенциальных участников конкурса: в Челябинской и Магаданской области, Республике Крым и Севастополе, Санкт-Петербурге, Башкирии, а также Приморском крае.

"Из Челябинска также будет вестись трансляция на всю страну в режиме вебинара. Ведущий - генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Фонда.

Прием заявок в первую грантовую волну проходил с 17 апреля по 31 мая 2017 года. Всего поступило более 6 тысяч заявок, 5933 из них были допущены до конкурса. Гранты президента РФ на реализацию общественных проектов получили 970 некоммерческих организаций из 79 регионов страны, в ходе конкурса было распределено 2,25 млрд рублей.

Прием заявок во вторую грантовую волну продлится до 29 сентября 2017 года.

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Тэги: РОССИЯ, НПО, ГРАНТЫ, КОНКУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]