Лидер партии "Рух новых сил", бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении посетить все области Украины с целью объединения с гражданами и различными политическими силами "вокруг общей темы".
"Я собираюсь проехаться по всем регионам Украины, максимально объединяться с индивидуальными людьми, с разными политическими силами вокруг общей темы, у нас в стране должна быть демократия и не должно быть диктата олигархов", - сказал политик на пресс-конференции для СМИ в понедельник во Львове.
При этом М.Саакашвили добавил, что "мы можем объединиться партиями, можем не объединяться", однако это не является главным сейчас.
"Я очень счастлив, что вокруг моей темы объединились совершенно разные силы, которые раньше не садились вместе", - отметил он.
Говоря о формате анонсированной поездки, политик сообщил, что отсутствие у него паспорта накладывает определенные ограничения на выбор средств передвижения, в связи с чем это будет автомобильный тур.
"Пока у меня нет паспорта, и я не могу лететь самолетом, но мы поедем на автомобилях, если надо будет - на попутках, чтобы встретиться с людьми", - сказал М.Саакашвили, не сообщив каких-либо конкретных дат этого турне.
При этом ранее в ходе брифинга он заявил, что определится со своими дальнейшими действиями после консультаций с различными политическими силами: "Я сейчас консультируюсь с разными политическими силами. Где они будут, там и я буду, мы над этим работаем".
Политик также заявил, что у него нет собственных амбиций "по никаким должностям". "Но то, что они (власти Украины - ИФ) меня боятся, значит, что я что-то умею. Я умею делать реформы", - выразил мнение М.Саакашвили.
Баку и Тель-Авив обсудили военное сотрудничество
Сегодня-завтра Лапшин может быть отправлен в Израиль - адвокат
Глава МИД Азербайджана принял нового руководителя представительства Евросоюза в Баку
Курс манат/доллар на 12 сентября - 1,7009 AZN/$1
Brent перешла к снижению, WTI продолжает дорожать
Лидерство по страховым премиям в Азербайджане в январе-июле сохранила СК PASHA Heyat Sigorta
В Азербайджане раскрыто убийство дочери и отца – МВД и Генпрокуратура
Президент Алиев назначил ректора Азербайджанского университета туризма и менеджмента
Азербайджан применяет практику Asan Viza для туристов из 93 стран
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылась выставка, посвященная Дню памяти жертв Ленинградской блокады
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти – победители конкурса BP
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»