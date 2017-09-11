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СНГ 11.09.2017 16:30

Саакашвили собрался в автомобильное турне по всем регионам Украины для объединения с "индивидуальными людьми"

Лидер партии "Рух новых сил", бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении посетить все области Украины с целью объединения с гражданами и различными политическими силами "вокруг общей темы".

"Я собираюсь проехаться по всем регионам Украины, максимально объединяться с индивидуальными людьми, с разными политическими силами вокруг общей темы, у нас в стране должна быть демократия и не должно быть диктата олигархов", - сказал политик на пресс-конференции для СМИ в понедельник во Львове.

При этом М.Саакашвили добавил, что "мы можем объединиться партиями, можем не объединяться", однако это не является главным сейчас.

"Я очень счастлив, что вокруг моей темы объединились совершенно разные силы, которые раньше не садились вместе", - отметил он.

Говоря о формате анонсированной поездки, политик сообщил, что отсутствие у него паспорта накладывает определенные ограничения на выбор средств передвижения, в связи с чем это будет автомобильный тур.

"Пока у меня нет паспорта, и я не могу лететь самолетом, но мы поедем на автомобилях, если надо будет - на попутках, чтобы встретиться с людьми", - сказал М.Саакашвили, не сообщив каких-либо конкретных дат этого турне.

При этом ранее в ходе брифинга он заявил, что определится со своими дальнейшими действиями после консультаций с различными политическими силами: "Я сейчас консультируюсь с разными политическими силами. Где они будут, там и я буду, мы над этим работаем".

Политик также заявил, что у него нет собственных амбиций "по никаким должностям". "Но то, что они (власти Украины - ИФ) меня боятся, значит, что я что-то умею. Я умею делать реформы", - выразил мнение М.Саакашвили.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, РЕГИОНЫ, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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