Молдавская Соцпартия начала сбор подписей за переход к президентской форме правления

Соответствующая резолюция принята в воскресенье на трёх митингах Соцпартии, организованных в нескольких районах республике.
"Учитывая тот факт, что президент Молдавии Игорь Додон является единственным легитимным руководителем страны и выражает волю народа, Соцпартия выдвигает инициативу перехода к президентской форме правления. Президент, который избран народом, должен быть главой исполнительной власти в соответствии с волей народа. Именно президент должен руководить страной, а не шайка узурпаторов, как это происходит сегодня", - заявил пресс-секретарь президента Иван Чебан, зачитывая текст резолюции в городе Анений ной по завершении митинга.
Как сообщалось, акции протеста проходят в воскресенье сразу в нескольких регионах страны: в Бельцах - на севере Молдавии, в Анений ной - в центральной части и в Кахуле - на юге.
В принятой резолюции отмечается, что "правящий режим парламентской коалиции отказывает народу Молдавии в выражении своей воли посредством консультативного референдума, поэтому единственным способом выражения воли народа являются досрочные парламентские выборы".
"Народный референдум, с инициативой проведения которого выступил президент страны, будет проведён в любом случае", - заверил М.Чебан.
По его словам, "Партия социалистов объявляет национальную кампанию по сбору подписей для проведения референдума о переходе к президентской форме правления и наделения президента функциями главы исполнительной власти".
"Наша задача - собрать как минимум 70% подписей граждан с правом голоса в поддержку этой инициативы. Представители Соцпартии войдут в каждый дом, в каждую квартиру, чтобы люди могли высказать своё мнение о том, кто должен управлять страной", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
В резолюции сказано, что "в случае, если правящая коалиция попытается отстранить президента от должности или решить приднестровский вопрос силовыми методами, то президент в праве созвать Великое Национальное собрание". "Мы должны быть готовы к тому, чтобы приехать в центр Кишинёва, поддержать президента ради окончательного избавления страны от антинародного и антигосударственного режима", - заявил М.Чебан.
Участники митингов также осудили намерение правящей коалиции вписать в Конституцию положение о том, что курс на евроинтеграцию является стратегическим для Молдавии.
"Это приведёт только к дестабилизации и гражданскому противостоянию. Курс политики страны может быть определён только народом на референдуме", - говорится в резолюции.
В воскресных митингах в трёх регионах Молдавии приняли участие по несколько тысяч человек, утверждают организаторы. Манифестации прошли мирно и без эксцессов, полиция не вмешивалась в действия протестующих.
Как сообщалось, президент Молдавии Игорь Додон назначил консультативный референдум, который должен был состояться 24 сентября, но правящая парламентская коалиция не поддержала эту инициативу, оспорила её в Конституционном суде, который вовсе отменил референдум.
И.Додон, в частности, предлагал, чтобы в ходе референдума граждане ответили на вопросы о наделении президента дополнительными полномочиями для роспуска парламента и объявления досрочных парламентских выборов, о сокращении количества депутатов со 101 до 71, о начале преподавания в школах истории Молдавии (в настоящее время преподаётся "История румын").
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