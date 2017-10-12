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СНГ 12.10.2017 09:10

Путин и Назарбаев обсудят в Сочи перспективы астанинских переговоров по урегулированию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин обсудит в четверг в Сочи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым ряд международных проблем и перспективы встреч по Сирии в Астане.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что в ходе переговоров будут обсуждены состояние двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные проблемы, включая перспективы международных встреч по Сирии, которые проходят в Астане.

Ю.Ушаков назвал организацию международных встреч по Сирии в Астане "весомым результатом взаимодействия России и Казахстана на международной арене.

По его словам, астанинский формат доказал свою эффективность. "Удалось снизить накал вооруженного конфликта. Улучшилась гуманитарная ситуация: с началом функционирования четырех временных зон деэскалации люди по обе стороны разделительных линий получили доступ к продуктам питания, медикаментам, возможность передвигаться по территории страны", - сказал Ю.Ушаков.

Он отметил, что в графике президента запланирована еще одна встреча с Н.Назарбаевым. Лидеры будут участвовать в XIV Форуме межрегионального сотрудничества в Челябинске 9 ноября, а также примут участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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