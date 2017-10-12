Путин и Назарбаев обсудят в Сочи перспективы астанинских переговоров по урегулированию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин обсудит в четверг в Сочи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым ряд международных проблем и перспективы встреч по Сирии в Астане.
Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что в ходе переговоров будут обсуждены состояние двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные проблемы, включая перспективы международных встреч по Сирии, которые проходят в Астане.
Ю.Ушаков назвал организацию международных встреч по Сирии в Астане "весомым результатом взаимодействия России и Казахстана на международной арене.
По его словам, астанинский формат доказал свою эффективность. "Удалось снизить накал вооруженного конфликта. Улучшилась гуманитарная ситуация: с началом функционирования четырех временных зон деэскалации люди по обе стороны разделительных линий получили доступ к продуктам питания, медикаментам, возможность передвигаться по территории страны", - сказал Ю.Ушаков.
Он отметил, что в графике президента запланирована еще одна встреча с Н.Назарбаевым. Лидеры будут участвовать в XIV Форуме межрегионального сотрудничества в Челябинске 9 ноября, а также примут участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске.
Позиция ПАСЕ по отношению к Азербайджану носит предвзятый характер – помощник президента
Армения за минувшие сутки подвергла снайперскому обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Принятие ПАСЕ документов в отношении Баку заставляет Азербайджан пересмотреть свои отношения с Советом Европы – помощник президента
Инвестиции BP и ее партнеров по проектам в Азербайджане превысили $67 млрд – региональный президент
Азербайджан готов и далее вносить вклад в стабилизацию цен на нефть - Минэнерго
Население Азербайджана в январе-сентябре увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2%
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $310
Нью-йоркский винодел создал вино covfefe в честь Трампа
Мировые расходы на лечение связанных с ожирением болезней достигнут $1,2 трлн к 2025 г. - эксперты
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
О вкладе азербайджанцев – участников антифашистского Сопротивления рассказали в РИКЦ в Баку
Компания Bakcell была названа «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) мобильной сетью в Азербайджане
Российский космонавт Сергей Рыжиков и бакинская молодежь: откровенная встреча. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»