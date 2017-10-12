Принявший участие в воздушном параде истребитель ВВС Испании разбился на юго-востоке страны

Истребитель ВВС Испании типа "Еврофайтер Тайфун", ранее принявший участие в воздушном параде в честь Национального дня Испании, потерпел крушение в одном из районов юго-востока страны, сообщают в четверг местные СМИ.

Самолет, когда возвращался с парада, разбился в районе города Альбасете в 300 км к юго-востоку от Мадрида.

В Минобороны Испании подтвердили факт катастрофы.

Информации о пилоте разбившегося истребителя пока нет.