Россия в этом году уже экспортировала вооружения на сумму порядка $8 млрд - источник

Россия в 2017 году поставила иностранным заказчикам оружие и военную технику почти на $8 млрд, сообщил информированный собеседник "Интерфакса" в сфере военно-технического сотрудничества.

"На начало октября поставлено продукции военного назначения на 8 миллиардов долларов США. Это в целом соответствует графику выполнения экспортных контрактов",- сказал он.

В конце августа глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил, что весь портфель экспортных заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка $47-50 млрд.

19 сентября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что более 100 стран получают российскую военную технику. "Это не только традиционные для российских экспортеров рынки вооружений, но и новые региональные рынки, в том числе, стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки", - подчеркнул Д.Мантуров.