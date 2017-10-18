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СНГ 18.10.2017 15:24

Россия в этом году уже экспортировала вооружения на сумму порядка $8 млрд - источник

Россия в 2017 году поставила иностранным заказчикам оружие и военную технику почти на $8 млрд, сообщил информированный собеседник "Интерфакса" в сфере военно-технического сотрудничества.

"На начало октября поставлено продукции военного назначения на 8 миллиардов долларов США. Это в целом соответствует графику выполнения экспортных контрактов",- сказал он.

В конце августа глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил, что весь портфель экспортных заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка $47-50 млрд.

19 сентября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что более 100 стран получают российскую военную технику. "Это не только традиционные для российских экспортеров рынки вооружений, но и новые региональные рынки, в том числе, стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки", - подчеркнул Д.Мантуров.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]