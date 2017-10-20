Всеобщая перепись населения Туркменистана пройдет в 2022 году

В 2022 году в Туркменистане будет проведена всеобщая перепись населения и жилищного фонда, сообщил на заседании правительства в четверг вице-премьер Гочмырат Мырадов. Репортаж о заседании правительства показали в пятницу по ТВ-каналам страны.
Вице-премьер сказал президенту, что данная акция будет организована в рамках реализации резолюции "Всемирная программа переписей населения и жилищного фонда 2020 года", принятой 10 июня 2015 года Экономическим и Социальным Советом ООН.
В целях основательной подготовки к проведению переписи, своевременного решения организационных вопросов и координации предстоящей кампании предусматривается создание государственной комиссии.
Заслушав доклад, президент Туркменистана отметил, что результаты переписи населения будут важны для корректировки стратегии развития государства, включая разработку национальных программ, а также для оценки демографической ситуации.
Сопоставление полученных статсведений станет основанием для принятия дальнейших мер в социальной и экономической сферах, сказал лидер страны, указав на необходимость их использования при планировании бюджетов всех уровней, и, прежде всего, госбюджета.
Как подчеркнул глава государства, одна из ключевых задач внутренней политики - стирание социально-бытовых границ между городом и селом, которая должна решаться возрастающими масштабами строительства объектов различного назначения, формированием в регионах современной инфраструктуры.
Предыдущая сплошная перепись населения и жилищного фонда в Туркменистане была проведена в декабре 2012 года. Окончательные итоги планировалось подвести в начале 2014 года. Официальные итоги переписи населения 2012 года в туркменских СМИ опубликованы не были.
Госкомстат страны сообщает, что в структуре населения Туркменистана доля женщин на 1 января 2016 года составила 50,2%, причем она практически одинакова как среди городского, так и сельского населения.
Согласно оценке сайта Countrymeters, на конец 2016 года население Туркменистана составляло 5 477 176 человек. За 2016 год население страны увеличилось приблизительно на 68 848 человек, годовой прирост составил 1,27 %.
Сайт Countrymeters отмечает, что его данные о численности населения большинства стран основаны на публикациях Отдела народонаселения при Департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН.
Иран первым не выйдет из сделки по ИЯП, но отреагирует в случае нарушения сделки другими участниками - замглавы МИД Ирана
Президент Азербайджана принимает участие в IX саммите Организации экономического сотрудничества D8
В Баку недовольны антиазербайджанскими резолюциями ПАСЕ и выступают за пересмотр отношений с Советом Европы
Внутренние инвестиции в основной капитал в 2018г в Азербайджане превысят иностранные - прогноз
В Баку до 2025г необходимы 3000 МВт мощностей для удовлетворения энергоспроса – глава Азеришыг
Azpromo подписал два меморандума о сотрудничестве с бизнес-организациями арабских стран Персидского залива
Более 9 тыс. преступлений совершено в Баку за 9 месяцев 2017 года
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек - МВД
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
В Украине прошел концерт классической музыки, посвященный Дню Независимости Азербайджана
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов: день четвёртый. Фоторепортаж
Азербайджан присоединился к кампании против рака груди, которой в этом году исполняется 25 лет
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов