Всеобщая перепись населения Туркменистана пройдет в 2022 году

В 2022 году в Туркменистане будет проведена всеобщая перепись населения и жилищного фонда, сообщил на заседании правительства в четверг вице-премьер Гочмырат Мырадов. Репортаж о заседании правительства показали в пятницу по ТВ-каналам страны.

Вице-премьер сказал президенту, что данная акция будет организована в рамках реализации резолюции "Всемирная программа переписей населения и жилищного фонда 2020 года", принятой 10 июня 2015 года Экономическим и Социальным Советом ООН.

В целях основательной подготовки к проведению переписи, своевременного решения организационных вопросов и координации предстоящей кампании предусматривается создание государственной комиссии.

Заслушав доклад, президент Туркменистана отметил, что результаты переписи населения будут важны для корректировки стратегии развития государства, включая разработку национальных программ, а также для оценки демографической ситуации.

Сопоставление полученных статсведений станет основанием для принятия дальнейших мер в социальной и экономической сферах, сказал лидер страны, указав на необходимость их использования при планировании бюджетов всех уровней, и, прежде всего, госбюджета.

Как подчеркнул глава государства, одна из ключевых задач внутренней политики - стирание социально-бытовых границ между городом и селом, которая должна решаться возрастающими масштабами строительства объектов различного назначения, формированием в регионах современной инфраструктуры.

Предыдущая сплошная перепись населения и жилищного фонда в Туркменистане была проведена в декабре 2012 года. Окончательные итоги планировалось подвести в начале 2014 года. Официальные итоги переписи населения 2012 года в туркменских СМИ опубликованы не были.

Госкомстат страны сообщает, что в структуре населения Туркменистана доля женщин на 1 января 2016 года составила 50,2%, причем она практически одинакова как среди городского, так и сельского населения.

Согласно оценке сайта Countrymeters, на конец 2016 года население Туркменистана составляло 5 477 176 человек. За 2016 год население страны увеличилось приблизительно на 68 848 человек, годовой прирост составил 1,27 %.

Сайт Countrymeters отмечает, что его данные о численности населения большинства стран основаны на публикациях Отдела народонаселения при Департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН.