Порошенко просит Конституционный суд ускорить рассмотрение законопроектов по отмене депутатской неприкосновенности

Президент Украины Петр Порошенко призывает Конституционный суд Украины оперативно рассмотреть на предмет конституционности законопроекты относительно неприкосновенности народных депутатов, чтобы парламент уже на этой сессии смог их рассматривать.
"Они (народные депутаты - ИФ) сделали ответственный политический шаг к отмене своей главной привилегии. Я это очень ценю, и сейчас от имени абсолютного большинства украинцев, от имени украинского народа я прошу Конституционный суд как можно быстрее рассмотреть этот вопрос, разблокировать ход изменений в Конституцию относительно депутатской неприкосновенности, вернуть в парламент и дать возможность уже на эту сессию проголосовать первое чтение", - сказал П.Порошенко журналистам в Бортничах (Киев) в пятницу .
Верховная Рада в четверг поддержала включение в повестку дня сессии и направление в Конституционный суд президентского законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов.
Проект постановления, который включает два эти вопроса, одним голосованием поддержали 336 народных депутатов на заседании Рады.
Кроме того, на заседании было поддержано включение в повестку дня сессии и направление для выводов в Конституционный суд депутатского законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части отмены неприкосновенности народных депутатов. За этот проект постановления проголосовали 328 депутатов.
Президентский законопроект №7203 был зарегистрирован в парламенте 17 октября 2017 года. Документ предлагает изложить в новой редакции статью 80 Конституции Украины, исключив из нее норму, согласно которой народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, оставив лишь часть, согласно которой народные депутаты не несут юридическую ответственности за результаты голосований или высказываний в парламенте, за исключением ответственности за оскорбления или клевету.
Из ст.80 Основного закона, в случае принятия законопроекта о внесении изменений, будут изъяты норма, согласно которым народным депутатам Украины "гарантируется депутатская неприкосновенность". Также из Конституции изымается норма о том, что "народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".
Аналогичные положения содержит проект закона, который был внесен в Верховную Раду в июле текущего года более 150 народными депутатами.
По своей сути законопроекты №7203 и №6773 отличаются лишь тем, что согласно президентской инициативе, изменения в Конституцию в части отмены неприкосновенности должны вступить в силу с 1 января 2020 года.
Однако, как заявлял ранее народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, положение о сроке вступления в силу изменений в Конституцию не будет включено в "тело" Основного закона, а останется в переходных положениях закона после его принятия, что позволит 226 голосами откладывать дату вступления в силу отмены депутатской неприкосновенности.
В ходе обсуждения законопроектов на пленарном заседании в четверг некоторые народные депутаты указывали на то, что президентский проект закона является альтернативным депутатскому, однако зарегистрирован почти через 3 месяца после внесения депутатской инициативы, что является нарушением сроков подачи альтернативных законопроектов.
Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии вывода Конституционного суда относительно соответствия документа требованиям ст.157 и 158 Основного закона.
После получения выводов КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. И на следующей очередной сессии парламент может голосовать за него для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.
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