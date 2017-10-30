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Внешняя политика 30.10.2017 12:57

Эрдоган отмечает стратегический характер азербайджано-турецкого сотрудничества

Президент Турции Реджеб Тайиб Эрдоган отмечает успешное и стратегическое развитие азербайджано-турецкого сотрудничества во всех областях.

«Двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном продолжают успешно развиваться во всех сферах, включая вопросы экономики, энергетики, обороны, оборонной промышленности и безопасности, в соответствии со стратегическим партнерством», - заявил Р.Эрдоган в интервью азербайджанским СМИ.

По его словам, эти вопросы войдут в повестку намеченного на 31 октября заседания Совета стратегического сотрудничества Азербайджан-Турция в Баку. «На заседании Совета будут подписаны Протоколы и несколько соглашений. Эти документы, несомненно, еще более укрепят правовую базу имеющегося двустороннего сотрудничества», - сказал Р.Эрдоган.

Он отметил, что очередное, седьмое, заседание Совета стратегического сотрудничества пройдет в 2018 году в Турции.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]