Эрдоган отмечает стратегический характер азербайджано-турецкого сотрудничества

Президент Турции Реджеб Тайиб Эрдоган отмечает успешное и стратегическое развитие азербайджано-турецкого сотрудничества во всех областях.

«Двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном продолжают успешно развиваться во всех сферах, включая вопросы экономики, энергетики, обороны, оборонной промышленности и безопасности, в соответствии со стратегическим партнерством», - заявил Р.Эрдоган в интервью азербайджанским СМИ.

По его словам, эти вопросы войдут в повестку намеченного на 31 октября заседания Совета стратегического сотрудничества Азербайджан-Турция в Баку. «На заседании Совета будут подписаны Протоколы и несколько соглашений. Эти документы, несомненно, еще более укрепят правовую базу имеющегося двустороннего сотрудничества», - сказал Р.Эрдоган.

Он отметил, что очередное, седьмое, заседание Совета стратегического сотрудничества пройдет в 2018 году в Турции.

Р.Бабаев