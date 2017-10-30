Эрдоган отмечает стратегический характер азербайджано-турецкого сотрудничества

Президент Турции Реджеб Тайиб Эрдоган отмечает успешное и стратегическое развитие азербайджано-турецкого сотрудничества во всех областях.
«Двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном продолжают успешно развиваться во всех сферах, включая вопросы экономики, энергетики, обороны, оборонной промышленности и безопасности, в соответствии со стратегическим партнерством», - заявил Р.Эрдоган в интервью азербайджанским СМИ.
По его словам, эти вопросы войдут в повестку намеченного на 31 октября заседания Совета стратегического сотрудничества Азербайджан-Турция в Баку. «На заседании Совета будут подписаны Протоколы и несколько соглашений. Эти документы, несомненно, еще более укрепят правовую базу имеющегося двустороннего сотрудничества», - сказал Р.Эрдоган.
Он отметил, что очередное, седьмое, заседание Совета стратегического сотрудничества пройдет в 2018 году в Турции.
Р.Бабаев
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