Турция продолжает переброску военной техники в сирийскую провинцию Идлиб - СМИ

Командование турецких вооруженных сил продолжает отправку военной техники в провинцию Идлиб в Сирии для организации пунктов наблюдения в зоне деэскалации, сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.
По данным агентства, технику перебрасывают из разных районов Турции в провинцию Хатай, а оттуда - на сирийскую территорию.
Агентство отмечает, что в настоящий момент турецкие военные находятся у границ района Африн, который контролирует курдское ополчение.
Турецкие СМИ напоминают, что РФ и Турция отвечают за контроль над соблюдением режима прекращения огня в провинции Идлиб.
Размещение турецких военнослужащих в зоне деэскалации в Идлибе началось 12 октября.
В Анкаре также уделяют пристальное внимание расположенному на севере Сирии району Африн, а также одноименному городу, где присутствуют курдские военизированные формирования. В Турции считают курдские группировки террористическими.
Азербайджан хочет как можно быстрее урегулировать карабахский конфликт - Алиев
Алиев провел встречу с Лавровым
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджан намерен поставлять в РФ натуральные соки и консервированную продовольственную продукцию
Грузия экспортировала первые партии мандаринов урожая-2017, две трети поставок пришлось на Россию
Иордания до 31 декабря собирает заявки на разведку нефти и газа в стране
В окружении Усманова не подтверждают его намерения приобрести футбольный клуб "Андерлехт"
Колобков уверен, что сборная России поедет на ОИ-2018 со своим флагом и гимном
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В РИКЦ участники культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Азербайджане встретились с блокадниками Ленинграда
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»