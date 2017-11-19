Турция продолжает переброску военной техники в сирийскую провинцию Идлиб - СМИ

Командование турецких вооруженных сил продолжает отправку военной техники в провинцию Идлиб в Сирии для организации пунктов наблюдения в зоне деэскалации, сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.

По данным агентства, технику перебрасывают из разных районов Турции в провинцию Хатай, а оттуда - на сирийскую территорию.

Агентство отмечает, что в настоящий момент турецкие военные находятся у границ района Африн, который контролирует курдское ополчение.

Турецкие СМИ напоминают, что РФ и Турция отвечают за контроль над соблюдением режима прекращения огня в провинции Идлиб.

Размещение турецких военнослужащих в зоне деэскалации в Идлибе началось 12 октября.

В Анкаре также уделяют пристальное внимание расположенному на севере Сирии району Африн, а также одноименному городу, где присутствуют курдские военизированные формирования. В Турции считают курдские группировки террористическими.