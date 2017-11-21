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Дальнее зарубежье 21.11.2017 18:45

Глава МИД Японии намерен обсудить на этой неделе в Москве мирный договор и проблему КНДР

Глава МИД Японии Таро Коно посетит 23-25 ноября с визитом Россию, сообщило во вторник японское внешнеполитическое ведомство.

В пятницу Т.Коно рассчитывает обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым двусторонние отношения, включая проблему заключения мирного договора, а также ситуацию вокруг КНДР, отмечается в сообщении.

На этот день запланировано также заседание российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам с участием ее российского сопредседателя первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова. В частности, стороны намерены обсудить конкретизацию предложенного Японией плана из восьми пунктов по экономическому сотрудничеству.

В сентябре С.Лавров на встрече с японским коллегой на полях сессии Генассамблеи ООН сообщил, что Т.Кано посетит Россию в конце ноября этого года.

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Тэги: ЯПОНИЯ, МИД, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]