Глава МИД Японии намерен обсудить на этой неделе в Москве мирный договор и проблему КНДР

Глава МИД Японии Таро Коно посетит 23-25 ноября с визитом Россию, сообщило во вторник японское внешнеполитическое ведомство.

В пятницу Т.Коно рассчитывает обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым двусторонние отношения, включая проблему заключения мирного договора, а также ситуацию вокруг КНДР, отмечается в сообщении.

На этот день запланировано также заседание российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам с участием ее российского сопредседателя первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова. В частности, стороны намерены обсудить конкретизацию предложенного Японией плана из восьми пунктов по экономическому сотрудничеству.

В сентябре С.Лавров на встрече с японским коллегой на полях сессии Генассамблеи ООН сообщил, что Т.Кано посетит Россию в конце ноября этого года.