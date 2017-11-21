Глава МИД Японии намерен обсудить на этой неделе в Москве мирный договор и проблему КНДР

Глава МИД Японии Таро Коно посетит 23-25 ноября с визитом Россию, сообщило во вторник японское внешнеполитическое ведомство.
В пятницу Т.Коно рассчитывает обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым двусторонние отношения, включая проблему заключения мирного договора, а также ситуацию вокруг КНДР, отмечается в сообщении.
На этот день запланировано также заседание российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам с участием ее российского сопредседателя первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова. В частности, стороны намерены обсудить конкретизацию предложенного Японией плана из восьми пунктов по экономическому сотрудничеству.
В сентябре С.Лавров на встрече с японским коллегой на полях сессии Генассамблеи ООН сообщил, что Т.Кано посетит Россию в конце ноября этого года.
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