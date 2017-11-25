Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0152 RUR   0.0291 GBR   2.2597 TRY   0.4327

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.02 Brent   63.32

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 27 Ноя 11° 28 Ноя

Внешняя политика 25.11.2017 16:14

Учредительный съезд новой азербайджанской диаспорской организации в России может состояться в феврале 2018 г.

Учредительный съезд новой диаспорской организации Азербайджана в России может состояться в феврале 2018 года, заявил экс-президент общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс», академик Фазиль Гурбанов.

«Если наши адвокаты подготовят все документы, то, возможно, в феврале 2018 года состоится учредительный съезд», - сказал Ф.Гурбанов в интервью госагентству «АзерТАдж», комментируя вопрос о возможности учреждения новой азербайджанской диаспорской организации в России.

По его словам, на съезде состоятся выборы состава новой диаспорской структуры.

«Будут утверждены новое название и Устав структуры. Мы постараемся убрать из руководства ненужных людей, пригласить известных азербайджанцев, интеллигенцию, чистоплотных людей и плодотворно работать с ними», - сказал Ф.Гурбанов.

Он подчеркнул готовность обеспечить эффективную деятельность новой организации.

«Наша задача заключается в объединении всех региональных диаспорских организаций и решении их проблем. В этом деле мы обязательно должны опираться на молодежь. У нас очень много талантливой молодежи», - сказал Ф.Гурбанов.

Он отметил необходимость создания необходимых условий для реализации азербайджанской молодежи.

«Конечно, отрадно, что люди поверили мне и обратились с просьбой возглавить новую организацию. Думаю, что на следующей неделе я дам положительный ответ», - подчеркнул академик.

Как сообщалось, руководители азербайджанских общин в регионах России обратились к Фазилю Гурбанову с предложением создать и возглавить новую диаспорскую организацию вместо упраздненного Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК), сообщают азербайджанские СМИ.

Обращение к Ф.Гурбанову подписали руководители азербайджанских общин 16 республик, 8 краев, 33 областей, трех автономных областей, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

Инициаторы считают, что Ф.Гурбанов «человек с безупречной репутацией, отличающийся особым, профессиональным подходом к делу и активной жизненной позицией, который может и должен стать лидером азербайджанской диаспоры России».

В обращении отмечается, что, несмотря на большое количество различных азербайджанских диаспорских организаций в России, упразднение ВАК создало «большой вакуум в этом направлении».

Ф.Гурбанов ранее возглавлял упраздненный ВАК.

Регистрация ВАК была аннулирована Верховным судом (ВС) РФ на основе иска Министерства юстиции в мае текущего года. Апелляционная коллегия ВС России так не удовлетворила жалобу ВАК, оставив в силе решение суда первой инстанции.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ДИАСПОРА, ОРГАНИЗАЦИЯ


Похожие новости


В Баку надеются на положительное решение судьбы Всероссийского Азербайджанского конгресса Азербайджанцы России выразили озабоченность в связи с военными провокациями армянской стороне в зоне карабахского конфликта Депутат Милли Меджлиса призвал азербайджанскую диаспору в России к большей общественно-политической активности Рахмон поддерживает инициативу создания общероссийской организации таджиков В Баку негативно относятся к созданию Союза азербайджанских организаций России Очередной азербайджано-российский экономический форум пройдет в Ульяновске

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]