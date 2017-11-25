Учредительный съезд новой азербайджанской диаспорской организации в России может состояться в феврале 2018 г.

Учредительный съезд новой диаспорской организации Азербайджана в России может состояться в феврале 2018 года, заявил экс-президент общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс», академик Фазиль Гурбанов.

«Если наши адвокаты подготовят все документы, то, возможно, в феврале 2018 года состоится учредительный съезд», - сказал Ф.Гурбанов в интервью госагентству «АзерТАдж», комментируя вопрос о возможности учреждения новой азербайджанской диаспорской организации в России.

По его словам, на съезде состоятся выборы состава новой диаспорской структуры.

«Будут утверждены новое название и Устав структуры. Мы постараемся убрать из руководства ненужных людей, пригласить известных азербайджанцев, интеллигенцию, чистоплотных людей и плодотворно работать с ними», - сказал Ф.Гурбанов.

Он подчеркнул готовность обеспечить эффективную деятельность новой организации.

«Наша задача заключается в объединении всех региональных диаспорских организаций и решении их проблем. В этом деле мы обязательно должны опираться на молодежь. У нас очень много талантливой молодежи», - сказал Ф.Гурбанов.

Он отметил необходимость создания необходимых условий для реализации азербайджанской молодежи.

«Конечно, отрадно, что люди поверили мне и обратились с просьбой возглавить новую организацию. Думаю, что на следующей неделе я дам положительный ответ», - подчеркнул академик.

Как сообщалось, руководители азербайджанских общин в регионах России обратились к Фазилю Гурбанову с предложением создать и возглавить новую диаспорскую организацию вместо упраздненного Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК), сообщают азербайджанские СМИ.

Обращение к Ф.Гурбанову подписали руководители азербайджанских общин 16 республик, 8 краев, 33 областей, трех автономных областей, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

Инициаторы считают, что Ф.Гурбанов «человек с безупречной репутацией, отличающийся особым, профессиональным подходом к делу и активной жизненной позицией, который может и должен стать лидером азербайджанской диаспоры России».

В обращении отмечается, что, несмотря на большое количество различных азербайджанских диаспорских организаций в России, упразднение ВАК создало «большой вакуум в этом направлении».

Ф.Гурбанов ранее возглавлял упраздненный ВАК.

Регистрация ВАК была аннулирована Верховным судом (ВС) РФ на основе иска Министерства юстиции в мае текущего года. Апелляционная коллегия ВС России так не удовлетворила жалобу ВАК, оставив в силе решение суда первой инстанции.

Р.Бабаев