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Внутренняя политика 01.12.2017 17:50

Танковые подразделения ВС Азербайджана провели боевые стрельбы

Танковые подразделения Вооруженных сил Азербайджана провели занятия по боевой стрельбе, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Стрельбы проводятся согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2017 год.

«Основной целью тактических занятий и учений является совершенствование навыков по управлению танковыми подразделениями в труднопроходимых местностях и их успешному применению в реальных боевых условиях. Танковые экипажи, умело преодолев препятствия, точным огнем уничтожили все цели», - отмечается в сообщении ведомства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТАНКИ, ВС, СТРЕЛЬБЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]