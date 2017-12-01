Танковые подразделения ВС Азербайджана провели боевые стрельбы

Танковые подразделения Вооруженных сил Азербайджана провели занятия по боевой стрельбе, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Стрельбы проводятся согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2017 год.

«Основной целью тактических занятий и учений является совершенствование навыков по управлению танковыми подразделениями в труднопроходимых местностях и их успешному применению в реальных боевых условиях. Танковые экипажи, умело преодолев препятствия, точным огнем уничтожили все цели», - отмечается в сообщении ведомства.

Б.Рустамбеков