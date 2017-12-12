Глава МИД Ливии надеется, что переговорный процесс приведет к переходному периоду в стране, проведению выборов и новой Конституции

Глава МИД правительства национального согласия Ливии Мухаммед Тахир Сиала рассчитывает, что переговорный процесс между противоборствующими сторонами в Ливии приведет к созданию переходного периода в стране, будет способствовать проведению выборов и подготовке Конституции страны.

"Как вы знаете, сегодня специальный представитель генсека ООН ведет работу по сближению позиций сторон в ливийском конфликте, в том числе это касается подготовки к будущей встрече (консультации ООН - ИФ)", - сказал он перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"У нас уже состоялось несколько встреч в Тунисе, достигнуты определенные договоренности в том, что касается состава нашего законодательного органа. Я надеюсь, что в завершение посреднические переговоры между сторонами приведут к переходному периоду, в котором будут сформированы все институциональные органы, и также будет заложена основа для проведения президентских, парламентских выборов, и основа для подготовки референдума по будущей Конституции", - отметил он.

Кроме того, министр поблагодарил российскую сторону за содействие Ливии. "Мы хотели бы поблагодарить Российскую Федерацию за все те усилия, которые она приложила для достижения соглашения по Схирату. Мы надеемся, что достигнутая договоренность приведет к созданию стабильного, безопасного, экономически успешного государства", - отметил он.