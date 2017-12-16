Власти Индонезии сообщили о жертвах в результате землетрясения

В Национальном управлении по ликвидации последствий катастроф Индонезии сообщили о появлении первых сообщений о жертвах и разрушениях в результате мощного землетрясения магнитудой 6,5, сообщают индонезийские СМИ.

На данный момент оценить число жертв и масштабы разрушений очень сложно, отмечают в ведомстве.

В пятницу возле побережья острова Ява было зафиксировано мощное землетрясение, по разным оценкам магнитуда землетрясения оценивается в 6,4 - 7,5.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,5, эпицентр землетрясения расположен на глубине 92 км в 52 км к юго-западу от города Тасикмалая.

Местные власти распространили предупреждение о возможности возникновения цунами.