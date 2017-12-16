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Дальнее зарубежье 16.12.2017 10:31

Власти Индонезии сообщили о жертвах в результате землетрясения

В Национальном управлении по ликвидации последствий катастроф Индонезии сообщили о появлении первых сообщений о жертвах и разрушениях в результате мощного землетрясения магнитудой 6,5, сообщают индонезийские СМИ.

На данный момент оценить число жертв и масштабы разрушений очень сложно, отмечают в ведомстве.

В пятницу возле побережья острова Ява было зафиксировано мощное землетрясение, по разным оценкам магнитуда землетрясения оценивается в 6,4 - 7,5.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,5, эпицентр землетрясения расположен на глубине 92 км в 52 км к юго-западу от города Тасикмалая.

Местные власти распространили предупреждение о возможности возникновения цунами.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]