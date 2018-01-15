Эрдоган заявил о готовности Турции начать военную операцию на севере Сирии в любой момент

Турция в любой момент может начать военную операцию на севере Сирии, заявил в понедельник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы завершили приготовления. Операция может начаться в любой момент", - сказал глава государства, которого цитируют турецкие СМИ.
Они отмечают, что речь идет об операции в районах Африна и Манбиджа, которые находятся под контролем военного крыла курдской Партии демократического союза (ПДС) - "Отрядов народной самообороны". Анкара считает, что ПДС и ее военное крыло тесно связаны с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции объявлена террористической.
Ранее официальный представитель международной коалиции под руководством США по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ) заявил, что коалиция планирует создать в Сирии так называемые силы безопасности границы (СБГ) на базе Сирийских демократических сил, костяк которых составляют "Отряды народной саммообороны". Планируется, что порядка 30 тыс. военных из СБГ будут находиться вдоль турецкой и иракской границ, а также вдоль долины реки Ефрат.
Р.Т.Эрдоган в понедельник пообещал "пресечь на корню" эти планы США.
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