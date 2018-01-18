Президент Алиев выступит 23 января на форуме в Давосе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 января выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Согласно программе Давосского форума, И.Алиев примет участие в обсуждениях, посвященных стратегическому обзору Евразии.

В рамках сессии будут обсуждаться политические изменения, структурные реформы и технологические инновации в рамках стратегических перспектив региона.

Давосский форум будет проходить с 23 по 26 января.

А.Азизов