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Внешняя политика 18.01.2018 10:27

Президент Алиев выступит 23 января на форуме в Давосе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 января выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Согласно программе Давосского форума, И.Алиев примет участие в обсуждениях, посвященных стратегическому обзору Евразии.

В рамках сессии будут обсуждаться политические изменения, структурные реформы и технологические инновации в рамках стратегических перспектив региона.

Давосский форум будет проходить с 23 по 26 января.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ДАВОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]