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Дальнее зарубежье 24.01.2018 10:09

Консультации в СБ ООН по российскому проекту резолюции о расследовании химатак в Сирии могут пройти в четверг или пятницу - Небензя

Консультации Совета Безопасности ООН по российскому проекту резолюции о создании нового международного органа для расследования химических атак в Сирии могут пройти в четверг или пятницу, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Возможно. Мы еще не назначили (консультации - ИФ) ", - сказал он журналистам в ООН, отвечая на вопрос, могут ли состояться в четверг или пятницу консультации по предложению РФ.

"Мы сказали, что дадим членам Совета достаточно времени на изучение проекта, чтобы затем начать консультации на экспертном уровне", - добавил В.Небензя.

Он также рассказал, что в российском предложении "подчеркивается профессионализм, непредвзятость, объективность, а новая система гарантирует, что новый механизм не будет присвоен какой-либо стороной, то есть будет по-настоящему независимым".

Ранее в ходе заседании СБ ООН по Сирии В.Небензя заявил, что Россия подготовила проект резолюции, предполагающий создание "нового международного следственного органа, который на основе безупречных и неопровержимых данных, полученных прозрачным и заслуживающим доверия путем, смог бы устанавливать факты для определения Советом Безопасности ответственных за применение отравляющих веществ в качестве оружия".

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Тэги: РОССИЯ, НЕБЕНЗЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ, ХИМАТАКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]