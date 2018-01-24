Консультации в СБ ООН по российскому проекту резолюции о расследовании химатак в Сирии могут пройти в четверг или пятницу - Небензя

Консультации Совета Безопасности ООН по российскому проекту резолюции о создании нового международного органа для расследования химических атак в Сирии могут пройти в четверг или пятницу, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Возможно. Мы еще не назначили (консультации - ИФ) ", - сказал он журналистам в ООН, отвечая на вопрос, могут ли состояться в четверг или пятницу консультации по предложению РФ.

"Мы сказали, что дадим членам Совета достаточно времени на изучение проекта, чтобы затем начать консультации на экспертном уровне", - добавил В.Небензя.

Он также рассказал, что в российском предложении "подчеркивается профессионализм, непредвзятость, объективность, а новая система гарантирует, что новый механизм не будет присвоен какой-либо стороной, то есть будет по-настоящему независимым".

Ранее в ходе заседании СБ ООН по Сирии В.Небензя заявил, что Россия подготовила проект резолюции, предполагающий создание "нового международного следственного органа, который на основе безупречных и неопровержимых данных, полученных прозрачным и заслуживающим доверия путем, смог бы устанавливать факты для определения Советом Безопасности ответственных за применение отравляющих веществ в качестве оружия".