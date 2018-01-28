Основатель IKEA Кампрад скончался в Швеции

Основатель одной из крупнейших в мире розничных сетей IKEA Ингвар Кампрад умер на 92-м году жизни в Швеции, сообщает в воскресенье пресс-служба компании.
"Один из величайших предпринимателей 20-го века Ингвар Кампрад мирно скончался 27 января в своем доме в Смаленде, Швеция", - говорится в заявлении.
Отмечается, что основатель IKEA умер после болезни в окружении родных.
"Мы скорбим о потере нашего основателя и уважаемого друга Ингвара. Его наследие станет предметом для восхищения на многие годы вперед, и его видение по созданию лучшей повседневной жизни для многих людей - будет продолжать руководить и вдохновлять нас", - говорится в заявлении главного исполнительного директора "IKEA Group" Джеспера Бродина.
И.Кампрад родился в 1926 году в местечке Эльмхульт на юге Швеции в фермерской семье. В пятилетнем возрасте И.Кампрад начал продавать спички своим соседям. В 17 лет он начал продавать рыбу, елочные украшения, семена и карандаши, развозя их на своем велосипеде.
Предприниматель прославился своей экономностью: ездил на старом автомобиле марки Volvo, после посещения ресторана уносил домой пакетики с солью и перцем, а также старался не носить костюмы и галстуки и заявлял журналистам, что приобретает одежду на блошиных рынках. Руководители компании IKEA также стараются летать на самолетах лоукостеров и не останавливаются в дорогих гостиницах, как это предписал И.Кампрад в середине 1970-х годов.
Шведская IKEA - одна из крупнейших в мире розничных сетей по торговле мебелью и предметами домашнего обихода. Компания была основана в 1943 году семьей И.Кампрада.
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