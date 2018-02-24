Присутствие войск НАТО в Эстонии - основа военного сдерживания, заявляет командующий Силами обороны

Нахождение войск НАТО в Эстонии является главным фактором военного сдерживания, заявил в субботу командующий Силами обороны генерал Рихо Террас (Riho Tarras) на открытии парада Сил обороны в Таллине, посвященном столетию независимости республики.
"Сила наших союзнических отношений кроется в единстве. Это арматура, вокруг которой залит самый сильный всех времен военный союз. Для Эстонии это означает присутствие союзников. Это основа военного сдерживания", - сказал он.
Командующий отметил, что повседневным делом стало присутствие боевой группы НАТО в Тапа (Tapa) и миссии по охране воздушного пространства на авиабазе Эмари (Amari), которые также участвуют в проходящих в Эстонии военных учениях.
При этом эстонские военнослужащие готовы реагировать там, где от них ждут помощи, сказал генерал. "Они служат наряду с французами и британцами, американцами и финнами и солдатами многих других солдат", - добавил командующий.
"Мы должны быть бдительными и быть готовыми к сложным миссиям вдали от дома", - подчеркнул Р.Террас.
Парад приняла президент Керсти Кальюлайд (Kaersti Kaljulaid).
В торжественном прохождении приняли участие около 1100 военнослужащих и около 100 единиц боевой техники, в том числе танки Challenger-II и боевые машины пехоты Warrior из состава боевой группы НАТО, закупаемые Эстонией у Южной Кореи самоходные гаубицы К-9, мобильная мостострелковая техника из Украины.
Была показана противозенитная и противоракетная система США Patriot, доставленная накануне в страну.
На параде были представлены все рода войск вооруженных сил Эстонии. Прошли военнослужащие как уже сформированной 1-й пехотной бригады, так и формируемой 2-й пехотной бригады Сил обороны.
Прошли также знаменные группы из Финляндии, Франции, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции, Украины и США.
Над площадью Свободы, где состоялась церемония, пролетели вертолеты и самолеты ВВС и пограничной охраны Эстонии, а также два вертолета США UH-60 Black Hawk, базирующиеся на авиабазе Эмари под Таллином три истребителя Eurofighter ВВС Италии и два базирующиеся в литовском Шауляе истребителя ВВС Дании F-16. Завершила пролет авиации эскадрилья из восьми истребителей ВВС США F-16.
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