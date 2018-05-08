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Регион 08.05.2018 19:27

У Грузии появится своя дорожная карта евроинтеграции

Комиссия по вопросам вступления Грузии в Евросоюз во вторник утвердила концепцию дорожной карты интеграции в ЕС, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

"Мы готовы сделать больше чем то, что требует от нас соглашение об ассоциации с ЕС. С учетом этого, мы приняли решение разработать дорожную карту интеграции в Евросоюз, в которой будут отражены все планируемые в сторону евроинтеграции последующие шаги", - заявил на заседании комиссии ее глава, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

По словам премьера, дорожная карта будет способствовать еще большему политическому сближению и секторной интеграции с Евросоюзом.

"Наша стратегическая цель - окончательное вступление в ЕС, и достичь этого можно только таким широким участием и активностью всех ведомств", - заявил он.

Дорожная карта, девиз которой "Больше интеграции для больших возможностей", будет разработана до конца года. Кроме этого, премьер поручил главе МИД Михаилу Джанелидзе провести консультации с населением, общественностью, бизнесменами для того, чтобы документ учитывал интересы каждого гражданина.

Члены комиссии во вторник также рассмотрели и утвердили проекты Национального плана действий 2018 года по выполнению соглашения об ассоциации и плана действий 2018-2020 годов по осуществлению соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]