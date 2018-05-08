У Грузии появится своя дорожная карта евроинтеграции

Комиссия по вопросам вступления Грузии в Евросоюз во вторник утвердила концепцию дорожной карты интеграции в ЕС, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
"Мы готовы сделать больше чем то, что требует от нас соглашение об ассоциации с ЕС. С учетом этого, мы приняли решение разработать дорожную карту интеграции в Евросоюз, в которой будут отражены все планируемые в сторону евроинтеграции последующие шаги", - заявил на заседании комиссии ее глава, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
По словам премьера, дорожная карта будет способствовать еще большему политическому сближению и секторной интеграции с Евросоюзом.
"Наша стратегическая цель - окончательное вступление в ЕС, и достичь этого можно только таким широким участием и активностью всех ведомств", - заявил он.
Дорожная карта, девиз которой "Больше интеграции для больших возможностей", будет разработана до конца года. Кроме этого, премьер поручил главе МИД Михаилу Джанелидзе провести консультации с населением, общественностью, бизнесменами для того, чтобы документ учитывал интересы каждого гражданина.
Члены комиссии во вторник также рассмотрели и утвердили проекты Национального плана действий 2018 года по выполнению соглашения об ассоциации и плана действий 2018-2020 годов по осуществлению соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
Баку не спешит с выводами после заявлений Пашиняна о Карабахе, ожидает от Армении трезвой оценки ситуации - МИД Азербайджана
Баку и Рим обсудили шаги для пресечения незаконной деятельности итальянских компаний в Карабахе – МИД Азербайджана
Сумское НПО решило ликвидировать филиал в Азербайджане
Бухарест интересуется перевозкой грузов по ТК Восток-Запад – посол в Азербайджане
Патриарх Кирилл обсудил церковно-государственное взаимодействие в Азербайджане с новым послом РФ в Баку Бочарниковым
Таможенники Азербайджана пресекли попытку незаконного ввоза в страну крупной партии бриллиантов
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ в Баку прошел показ документального фильма «Герой, похороненный на чужбине»
Состоялся 5-ый Международный Caspian Energy Forum Tbilisi
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»