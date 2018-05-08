У Грузии появится своя дорожная карта евроинтеграции

Комиссия по вопросам вступления Грузии в Евросоюз во вторник утвердила концепцию дорожной карты интеграции в ЕС, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

"Мы готовы сделать больше чем то, что требует от нас соглашение об ассоциации с ЕС. С учетом этого, мы приняли решение разработать дорожную карту интеграции в Евросоюз, в которой будут отражены все планируемые в сторону евроинтеграции последующие шаги", - заявил на заседании комиссии ее глава, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

По словам премьера, дорожная карта будет способствовать еще большему политическому сближению и секторной интеграции с Евросоюзом.

"Наша стратегическая цель - окончательное вступление в ЕС, и достичь этого можно только таким широким участием и активностью всех ведомств", - заявил он.

Дорожная карта, девиз которой "Больше интеграции для больших возможностей", будет разработана до конца года. Кроме этого, премьер поручил главе МИД Михаилу Джанелидзе провести консультации с населением, общественностью, бизнесменами для того, чтобы документ учитывал интересы каждого гражданина.

Члены комиссии во вторник также рассмотрели и утвердили проекты Национального плана действий 2018 года по выполнению соглашения об ассоциации и плана действий 2018-2020 годов по осуществлению соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.