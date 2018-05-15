Госагентство «Азербайджанские автомобильные дороги» получит 45 млн манатов на строительство автодороги в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении госагентству «Азербайджанские автомобильные дороги» из госбюджета 45 млн манатов на строительство новой автодороги в Баку.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Автодорога соединит проспект Зии Буньядова с автодорогой Балаханы-Бинагади.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Ф.Исазаде