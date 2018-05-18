Иран не пойдет на односторонний вывод войск из Сирии - эксперт

Иран не станет выводить свои войска из Сирии, если силы коалиции во главе с США останутся в стране, речь должна идти о выводе всех иностранных формирований с территории САР, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
"Если говорить о выводе иностранных вооружённых формирований, то нужно иметь ввиду, что есть целый ряд иностранных вооружённых формирований, одна часть которых находится в Сирии и действует нелегитимно, а другая легитимно. Это достаточно сложный и неоднозначный вопрос, пока в Сирии идут вооруженные столкновения, а совсем недавно мы наблюдали агрессию со стороны Израиля против сирийских и иранских военных, пока острая ситуация сохраняется, говорить об этом сложно", - сказал Б.Долгов "Интерфаксу".
"Если будут выведены проиранские формирования, а останутся войска американской коалиции, турецкие войска, то это будет несправедливо. Почему одна сторона, которая действует легитимно, должна вывести свои войска, а другая, нелегитимно действующая, начинает требовать того, чтобы остаться? Совершенно очевидно, это на это не пойдет никто", - подчеркнул эксперт.
При этом Б.Долгов считает, что вооруженные формирования необходимо вывести из Сирии "в ходе или после политического процесса". "Каким образом это решить и как все будет происходить, вопрос достаточно сложный", - заключил он.
Алиев и Жээнбеков обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном
Европа молчит, когда Армения незаконно заселяет оккупированные территории Азербайджана, заявляют в Баку
Спикер парламента призвал не преувеличивать значение санкций, принятых ПАСЕ против главы делегации Азербайджана
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 21 мая планирует привлечь 350 млн манатов
Азербайджанские компании поставят в Алтайский край 18 тыс. тонн плодоовощной продукции
Минюст РФ не допустит использование криптовалюты для создания новых финансовых пирамид - Коновалов
Бельгийские полицейские по неосторожности убили двухлетнюю дочь нелегальных мигрантов - СМИ
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл может обойтись более чем в 2 млн фунтов
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали свадебный торт вопреки королевским традициям - СМИ
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Оператор Nar наградил победителей Общереспубликанской олимпиады по информатике
В РИКЦ в Баку состоялась встреча редколлегии журнала «Исторические личности» с читателями
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»