Иран не пойдет на односторонний вывод войск из Сирии - эксперт

Иран не станет выводить свои войска из Сирии, если силы коалиции во главе с США останутся в стране, речь должна идти о выводе всех иностранных формирований с территории САР, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

"Если говорить о выводе иностранных вооружённых формирований, то нужно иметь ввиду, что есть целый ряд иностранных вооружённых формирований, одна часть которых находится в Сирии и действует нелегитимно, а другая легитимно. Это достаточно сложный и неоднозначный вопрос, пока в Сирии идут вооруженные столкновения, а совсем недавно мы наблюдали агрессию со стороны Израиля против сирийских и иранских военных, пока острая ситуация сохраняется, говорить об этом сложно", - сказал Б.Долгов "Интерфаксу".

"Если будут выведены проиранские формирования, а останутся войска американской коалиции, турецкие войска, то это будет несправедливо. Почему одна сторона, которая действует легитимно, должна вывести свои войска, а другая, нелегитимно действующая, начинает требовать того, чтобы остаться? Совершенно очевидно, это на это не пойдет никто", - подчеркнул эксперт.

При этом Б.Долгов считает, что вооруженные формирования необходимо вывести из Сирии "в ходе или после политического процесса". "Каким образом это решить и как все будет происходить, вопрос достаточно сложный", - заключил он.