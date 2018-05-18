Мединский вновь возглавил Минкультуры РФ

Владимир Мединский сохранил пост министра культуры в новом правительстве.

Указ о назначении В.Мединского главой министерства подписал президент РФ Владимир Путин.

В.Мединский родился 18 июля 1970 года в Черкасской области, УССР. В 1992 году с отличием закончил МГИМО МИД РФ, до 1998 года работал в медиа-бизнесе. С 1998 года - директор Департамента министерства по налогам и сборам РФ. В 2003-2011 годах - депутат Государственной Думы РФ IV и V созывов, председатель Комитета ГД по культуре. Министром культуры в прежнем правительстве был назначен в 2012 году. Доктор исторических наук, профессор.