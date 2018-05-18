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СНГ 18.05.2018 16:25

Мединский вновь возглавил Минкультуры РФ

Владимир Мединский сохранил пост министра культуры в новом правительстве.

Указ о назначении В.Мединского главой министерства подписал президент РФ Владимир Путин.

В.Мединский родился 18 июля 1970 года в Черкасской области, УССР. В 1992 году с отличием закончил МГИМО МИД РФ, до 1998 года работал в медиа-бизнесе. С 1998 года - директор Департамента министерства по налогам и сборам РФ. В 2003-2011 годах - депутат Государственной Думы РФ IV и V созывов, председатель Комитета ГД по культуре. Министром культуры в прежнем правительстве был назначен в 2012 году. Доктор исторических наук, профессор.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИНКУЛЬТУРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]