Мединский вновь возглавил Минкультуры РФ

Владимир Мединский сохранил пост министра культуры в новом правительстве.
Указ о назначении В.Мединского главой министерства подписал президент РФ Владимир Путин.
В.Мединский родился 18 июля 1970 года в Черкасской области, УССР. В 1992 году с отличием закончил МГИМО МИД РФ, до 1998 года работал в медиа-бизнесе. С 1998 года - директор Департамента министерства по налогам и сборам РФ. В 2003-2011 годах - депутат Государственной Думы РФ IV и V созывов, председатель Комитета ГД по культуре. Министром культуры в прежнем правительстве был назначен в 2012 году. Доктор исторических наук, профессор.
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