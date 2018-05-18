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СНГ 18.05.2018 16:35

Жириновский выступает за сокращение количества вице-премьеров, обновление и омоложение состава правительства

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в новом правительстве должно быть больше новых лиц и меньше вице-премьеров.

"Слишком много заместителей, десять заместителей, должен быть один, Силуанов - заместитель председателя правительства, остальных (вице-премьеров) не должно быть", - сказал В.Жириновский в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что многие направления вице-премьеры и министры дублируют, например, вопросами сельского хозяйства будут заниматься одновременно вице-премьер Алексей Гордеев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Он считает, что наличие большого количества вице-премьеров приводит "к разбуханию аппарата".

"Состав: только 12 новых (лиц), 19 - старые вице-премьеры и министры, хотелось бы, чтобы обновление было на 70%", - сказал В.Жириновский.

Он также отметил, что необходимо омолаживать состав правительства, чтобы средний возраст министров был 40-45 лет.

Кроме того, лидер ЛДПР рад, что убрали некоторых министров, но не стал называть, кого именно он имеет в виду.

"Мы настаивали и будем настаивать, что правительство должно быть коалиционным. У нас четыре парламентские партии. Мы предложили шесть кандидатур (от ЛДПР), которые могли бы стать министрами или заместителями министра", - сказал В.Жириновский.

Плохо, по его словам, что в кабинет министров не попал ни один сенатор или депутат.

Первый итог работы нового кабинета министров, по его словам, нужно будет подводить осенью и тогда станет понятно, проработают ли все министры все шесть лет работы нового правительства.

"Сегодня трудно давать какой-то отрицательный прогноз, люди еще не приступили к работе, они сегодня в пятницу вечером еще будут отмечать (этот день) как свой праздник", - сказал В.Жириновский.

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Тэги: РОССИЯ, ЖИРИНОВСКИЙ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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