Жириновский выступает за сокращение количества вице-премьеров, обновление и омоложение состава правительства

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в новом правительстве должно быть больше новых лиц и меньше вице-премьеров.
"Слишком много заместителей, десять заместителей, должен быть один, Силуанов - заместитель председателя правительства, остальных (вице-премьеров) не должно быть", - сказал В.Жириновский в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
Он отметил, что многие направления вице-премьеры и министры дублируют, например, вопросами сельского хозяйства будут заниматься одновременно вице-премьер Алексей Гордеев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Он считает, что наличие большого количества вице-премьеров приводит "к разбуханию аппарата".
"Состав: только 12 новых (лиц), 19 - старые вице-премьеры и министры, хотелось бы, чтобы обновление было на 70%", - сказал В.Жириновский.
Он также отметил, что необходимо омолаживать состав правительства, чтобы средний возраст министров был 40-45 лет.
Кроме того, лидер ЛДПР рад, что убрали некоторых министров, но не стал называть, кого именно он имеет в виду.
"Мы настаивали и будем настаивать, что правительство должно быть коалиционным. У нас четыре парламентские партии. Мы предложили шесть кандидатур (от ЛДПР), которые могли бы стать министрами или заместителями министра", - сказал В.Жириновский.
Плохо, по его словам, что в кабинет министров не попал ни один сенатор или депутат.
Первый итог работы нового кабинета министров, по его словам, нужно будет подводить осенью и тогда станет понятно, проработают ли все министры все шесть лет работы нового правительства.
"Сегодня трудно давать какой-то отрицательный прогноз, люди еще не приступили к работе, они сегодня в пятницу вечером еще будут отмечать (этот день) как свой праздник", - сказал В.Жириновский.
Первый вице-президент Азербайджана встретилась с гендиректором ЮНЕСКО в Париже
Президент Азербайджана назначил нового главу исполнительной власти города Нафталан
Глава Минобороны Азербайджана поручил усилить боевую подготовку личного состава ВС
Цены на нефть слабо меняются в пятницу и завершают неделю ростом, Brent торгуется у $79,5 за баррель
Цены на нефть слабо меняются в пятницу и завершают неделю ростом, Brent торгуется у $79,5 за баррель
Путин заявил о готовности РФ к переговорам, сохранении транзита газа через Украину при экономической целесообразности
Бельгийские полицейские по неосторожности убили двухлетнюю дочь нелегальных мигрантов - СМИ
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл может обойтись более чем в 2 млн фунтов
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали свадебный торт вопреки королевским традициям - СМИ
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
"ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК" БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН В БАКУ
Самый популярный тариф Bakcell «Əla» стал БЕЗЛИМИТНЫМ
Оператор Nar наградил победителей Общереспубликанской олимпиады по информатике
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»