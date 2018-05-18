Ольга Васильева назначена министром просвещения РФ

Президент РФ Владимир Путин назначил министром просвещения Ольгу Васильеву, подписав соответствующий указ.
Министерство просвещения появилось в новой структуре правительства, утвержденной указом главы государства 15 мая.
Минобрнауки РФ, которым ранее руководила О.Васильева, было преобразовано в два министерства: просвещения и науки и высшего образования.
О.Васильева руководила министерством образования и науки последние два года, при ней сменилась большая часть руководства ведомства.
Источники "Интерфакса" ранее предполагали, что она сохранит место в кабинете министров и будет курировать школьное образование.
О.Васильева родилась в 1960 году в городе Бугульме (Татарская АССР). В 1979 году окончила дирижёрско-хоровое отделение Московского государственного института культуры. Начинала карьеру школьным учителем пения в Москве после окончания института. Затем начала преподавать историю в старших классах, параллельно закончив исторический факультет Московского государственного заочного педагогического института. После поступила в аспирантуру Института истории Академии наук СССР, защитила кандидатскую диссертацию, затем докторскую диссертацию - обе работы посвящены отношениям Русской православной церкви и советского государства в 1940-х гг. В 1990-2004 гг. работала в Институте истории, в 2002 году возглавила кафедру религиоведения РАНХиГС. В 2012 году назначена замдиректора Департамента культуры правительства РФ, в 2013 г. перешла в управление президента РФ по общественным проектам на должность заместителя начальника, в 2016 г. назначена министром образования и науки.
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