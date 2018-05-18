Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 20° Завтра 16° 27° 20 Май 18° 28° 21 Май 18° 29°

СНГ 18.05.2018 17:05

Ольга Васильева назначена министром просвещения РФ

Президент РФ Владимир Путин назначил министром просвещения Ольгу Васильеву, подписав соответствующий указ.

Министерство просвещения появилось в новой структуре правительства, утвержденной указом главы государства 15 мая.

Минобрнауки РФ, которым ранее руководила О.Васильева, было преобразовано в два министерства: просвещения и науки и высшего образования.

О.Васильева руководила министерством образования и науки последние два года, при ней сменилась большая часть руководства ведомства.

Источники "Интерфакса" ранее предполагали, что она сохранит место в кабинете министров и будет курировать школьное образование.

О.Васильева родилась в 1960 году в городе Бугульме (Татарская АССР). В 1979 году окончила дирижёрско-хоровое отделение Московского государственного института культуры. Начинала карьеру школьным учителем пения в Москве после окончания института. Затем начала преподавать историю в старших классах, параллельно закончив исторический факультет Московского государственного заочного педагогического института. После поступила в аспирантуру Института истории Академии наук СССР, защитила кандидатскую диссертацию, затем докторскую диссертацию - обе работы посвящены отношениям Русской православной церкви и советского государства в 1940-х гг. В 1990-2004 гг. работала в Институте истории, в 2002 году возглавила кафедру религиоведения РАНХиГС. В 2012 году назначена замдиректора Департамента культуры правительства РФ, в 2013 г. перешла в управление президента РФ по общественным проектам на должность заместителя начальника, в 2016 г. назначена министром образования и науки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИНПРОСВЕТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]