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Внешняя политика 19.05.2018 19:02

Русская община окружена особой заботой в Азербайджане - Администрация президента

Конференция по случаю 25-летия образования Русской общины в Азербайджане состоялась в субботу в Баку с участием представителей общественности и правительства страны, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан» с мероприятия.

Выступивший на мероприятии сотрудник отдела межнациональных отношений, мультикультурализма и вопросов религии Администрации президента Азербайджана Джавид Мамедов отметил, что русская община на протяжении многих лет проживает на территории Азербайджана в условиях взаимопонимания.

«Руководство Азербайджана всегда оказывало внимание и заботу проживающему в Азербайджане русскому населению», - отметил Д.Мамедов.

Одним из факторов, свидетельствующих о заботе, проявляемой к русской общине, по словам Д.Мамедова, является стремление руководства страны сохранить русский язык и культуру в Азербайджане.

«Бакинский славянский университет является одним из крупных центров изучения русского языка в Азербайджане. Кроме того, в стране функционируют Российский информационно-культурный центр, Русский драматический театр, пять православных церквей. Кроме того, воздвигнут памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, а глава русской общины Михаил Забелин является членом Национального собрания», - сказал Д.Мамедов.

Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, в свою очередь, отметил, что русские в Азербайджане представлены во всех сферах деятельности - политике, экономике, промышленности, сельском хозяйстве, науке и образовании, медицине, искусстве и во многих других отраслях - и чувствуют себя полноправными гражданами страны.

«Интересы русского населения представлены в Милли Меджлисе (парламент). За четверть века русская община, объединяющая вокруг себя более 120 тыс. человек, заняла достойное место в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана»,- сказал он.

Глава общины Михаил Забелин отметил, что община всегда опирается на поддержку правительства Азербайджана.

«Безусловно, мы опираемся на поддержку нашего правительства, руководства республики. В то же время у нас сложились долговременные и прочные связи с правительством Москвы», - отметил М.Забелин.

По его словам, департамент внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы реализует различные проекты в Азербайджане посредством русской общины.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РУССКИЕ, ЗАБОТА


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