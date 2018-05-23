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Регион 23.05.2018 13:13

Армянским водителям простят штрафы на $28 млн

Полиция Армении с 23 мая внесла изменения в политику привлечения водителей к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба полиции, в ряде случаев водители будут освобождены от уплаты штрафов за те нарушения, которые не повлекли тяжелых последствий, не стали препятствием для автомобильного движения или не создали аварийных ситуаций.

Полиция Армении обратилась в Министерство юстиции с просьбой ходатайствовать о применении правительством республики акта амнистии, в результате которого будет прекращено выполнение административных актов, составленных в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года.

В результате амнистии будут аннулированы штрафы на сумму 13,7 млрд драмов ($28 млн 250 тыс.).

"Полиция Армении надеется, что изменение политики повысит уровень ответственности водителей, и правоохранители не будут вынуждены вновь ужесточать контроль за безопасностью дорожного движения", - отметили в пресс-службе.

Ранее о необходимости аннулирования штрафов заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВОДИТЕЛИ, ШТРАФЫ, АМНИСТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]