Армянским водителям простят штрафы на $28 млн

Полиция Армении с 23 мая внесла изменения в политику привлечения водителей к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Как сообщает пресс-служба полиции, в ряде случаев водители будут освобождены от уплаты штрафов за те нарушения, которые не повлекли тяжелых последствий, не стали препятствием для автомобильного движения или не создали аварийных ситуаций.
Полиция Армении обратилась в Министерство юстиции с просьбой ходатайствовать о применении правительством республики акта амнистии, в результате которого будет прекращено выполнение административных актов, составленных в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года.
В результате амнистии будут аннулированы штрафы на сумму 13,7 млрд драмов ($28 млн 250 тыс.).
"Полиция Армении надеется, что изменение политики повысит уровень ответственности водителей, и правоохранители не будут вынуждены вновь ужесточать контроль за безопасностью дорожного движения", - отметили в пресс-службе.
Ранее о необходимости аннулирования штрафов заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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