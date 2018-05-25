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Дальнее зарубежье 25.05.2018 11:39

На северо-западе Афганистана боевики отбили у полиции семь заключенных, убив при этом главу одного из уездов провинции Балх

В городе Мазари-Шариф, административном центре афганской провинции Балх неизвестные напали на полицейский конвой, перевозивший заключенных, сообщило в пятницу информационное агентство Pajhwok, со ссылкой на представителя полиции.

"Неизвестные атаковали полицейский конвой, перевозивший заключенных из уезда Хульм в города Мазари-Шариф, минувшей ночью. В ходе нападения был убит заместитель главы уезда Хульм", - сообщил начальник пресс-центра управления полиции провинции Балх Шерджан Дуррани.

По его данным, при нападении также погиб один заключенный, а семь арестантов сбежали.

Ни одна из экстремистских групп, действующих в стране, не взяла на себя ответственность за нападение.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПОЛИЦИЯ, КОНВОЙ, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]