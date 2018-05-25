Осужденному на 10 лет за коррупцию экс-главе Миннацэкономики Казахстана отказали в смягчении приговора

Суд Астаны отказал в удовлетворении апелляционной жалобы бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева о смягчении ранее назначенного наказания в виде 10 лет лишения свободы.
"Оставить без удовлетворения (апелляционную жалобу - ИФ)", - сказала председатель судебной коллегии Алма Есымова в пятницу.
В марте К.Бишимбаев был приговорен специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на госслужбе, с конфискацией имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем.
Суд признал бывшего министра виновным в получении взяток на сумму 346 млн тенге, хищении 1,2 млрд тенге (325,75/$1) бюджетных средств.
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