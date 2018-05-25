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СНГ 25.05.2018 17:45

Осужденному на 10 лет за коррупцию экс-главе Миннацэкономики Казахстана отказали в смягчении приговора

Суд Астаны отказал в удовлетворении апелляционной жалобы бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева о смягчении ранее назначенного наказания в виде 10 лет лишения свободы.

"Оставить без удовлетворения (апелляционную жалобу - ИФ)", - сказала председатель судебной коллегии Алма Есымова в пятницу.

В марте К.Бишимбаев был приговорен специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на госслужбе, с конфискацией имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем.

Суд признал бывшего министра виновным в получении взяток на сумму 346 млн тенге, хищении 1,2 млрд тенге (325,75/$1) бюджетных средств.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БИШИМБАЕВ, АПЕЛЛЯЦИЯ, ПРИГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]