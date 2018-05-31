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Регион 31.05.2018 13:59

Эрдоган примет спецпредставителя президента РФ по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг проведет встречу со специальным представителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым.

"Специальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев сегодня будет принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении, размещенном в Твиттере российского посольства в Анкаре.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]