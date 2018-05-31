Эрдоган примет спецпредставителя президента РФ по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг проведет встречу со специальным представителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым.

"Специальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев сегодня будет принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении, размещенном в Твиттере российского посольства в Анкаре.