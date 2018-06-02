Двое рабочих погибли на угольном карьере в грузинском Ткибули

На угольном карьере, находящемся в аренде у одной из частных компаний в городе Ткибули, в субботу утром погибли двое рабочих, сообщают грузинские СМИ.

По предварительной информации, причиной смерти обоих мужчин стала нехватка кислорода. Точные детали происшедшего пока не известны.

Спасатели уже вынесли из шахты тела погибших, которые доставлены в прозектуру на экспертизу.

По информации СМИ, шахта, где произошла трагедия, принадлежит небольшой частной компании, которая никак не связана с компанией "Грузуголь", являющейся "дочкой" холдинга "Грузинская индустриальная группа" (GIG).

МВД возбудило уголовное дело по второй части статьи 240 УК Грузии - "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее за собой смерть человека или иные тяжелые последствия".