Гражданина США задержали в Узбекистане по подозрению в причастности к терроризму

Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержала находившегося в розыске за причастность к деятельности "Исламского движения Узбекистана" (ИДУ) уроженца республики, имеющего гражданство США.

"Зокир Алиев, находившийся в розыске за причастность к деятельности ИДУ, задержан в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области (юг Узбекистана)", - говорится в сообщении СГБ, распространенном в понедельник.

Как отмечается, З.Алиев, 1972 года рождения ранее проживал в этом районе, в 2014 году получил гражданство США.

По данным СГБ, З.Алиев дал признательные показания о своей противоправной деятельности. В частности, он сообщил, что в 2000 году он присягнул на верность ИДУ, проходил военную подготовку на территории Афганистана, а также участвовал в боевых действиях против правительственных сил этой страны и коалиционных войск.

В 2005 году за осуществление религиозно-экстремистской и террористической деятельности, на основании показаний других членов ИДУ, следственным подразделением СГБ в отношении З.Алиева было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время решается вопрос о применении в отношении З.Алиева соответствующей меры пресечения.

ИДУ признано террористической организацией и ее деятельность запрещена в Узбекистане, России, США и многих других странах мира. По последним данным, в настоящее время его деятельность прекращена, а его активисты вошли в другие международные террористически группировки.