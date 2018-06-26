Американские спецслужбы не предоставили интернет-компаниям информацию о якобы планируемом вмешательстве РФ в выборы - СМИ

Представители ФБР и министерства внутренней безопасности США отказались представить крупнейшим интернет-компаниям сведения о том, как Россия собирается вмешиваться в предстоящие промежуточные выборы, сообщила газета New York Times.
Встреча представителей спецслужб и таких компаний, как Facebook, Amazon, Apple, Google, Microsoft, Oath, Snap и Twitter состоялась в мае в штаб-квартире Facebook, на ней обсуждались вопросы, связанные с предотвращением вмешательства иностранцев, в том числе России, в выборы.
"Присутствовавшие на встрече охарактеризовали атмосферу на ней как напряженную. Компании неоднократно требовали от представителей федеральных ведомств предоставить соответствующие данные, но им также неоднократно отвечали, что нет конкретной разведывательной информации, которой можно было бы поделиться", - пишет издание.
Оно отметило, что представители компаний рассказали присутствовавшим о том, "какую дезинформацию они наблюдали на своих платформах, но и ФБР, и министерство внутренней безопасности не захотели или не смогли сообщить, с какими угрозами компании могут столкнуться".
Газета пишет, что в 2016 году на выборах президента США "российские хакеры оставили безошибочные свидетельства" своего вмешательства, однако сейчас они действуют намного изобретательней, "используя частные сети и другие инструменты, которые затрудняют их опознание о определение местоположения".
Промежуточные выборы в американский конгресс должны пройти в ноябре 2018 года.
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