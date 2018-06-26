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Регион 26.06.2018 15:57

Командующий иранскими погранвойсками обсудит в Кабуле борьбу с оборотом наркотиков - СМИ

В Афганистан с двухдневным рабочим визитом прибыл командующий пограничными войсками Ирана Кассем Резайи, сообщили во вторник местные СМИ.

Как ожидается, К.Резайи в Кабуле обсудит со своим афганским коллегой Джума Гюлем Хамитом вопросы расширения сотрудничества в охране общей границы и борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

По данным СМИ, одной из целей визита является обсуждение численности афганских и иранских сил на границе двух стран.

Иран и Афганистан имеют общую линию границы протяженностью почти в 945 километров.

По данным Министерства по борьбе с наркотиками Афганистана, в 2017 году в этой стране было произведено 9 тыс. тонн опиума.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ИРАН, НАРКОТИКИ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]