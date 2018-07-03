В Вене заявили о намерении лишить дипломатического иммунитета сотрудника посольства Ирана, подозреваемого в подготовке теракта

Власти Австрии во вторник объявили, что лишат дипломатического иммунитета сотрудника посольства Ирана в Вене, которого подозревают в подготовке теракта во Франции, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Представитель австрийского МИД сообщил АП, что особый статус дипломата будет аннулирован в течение 48 часов.
Сотрудник иранского посольства, имя которого не называется, был задержан в минувшие выходные в Германии. Его подозревают в подготовке теракта, который планировалось осуществить на встрече представителей иранской оппозиции во Франции.
В рамках расследования этого дела задержаны еще пять человек в других европейских городах, в том числе в Бельгии, Франции и Германии.
Накануне посол Ирана в Вене Эбадоллах Молей был вызван в МИД Австрии для "разъяснения ситуации".
Иранская сторона ранее заявляла о готовности сотрудничать со следователями, но при этом называет произошедшее провокацией.
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