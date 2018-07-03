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Дальнее зарубежье 03.07.2018 15:45

В Вене заявили о намерении лишить дипломатического иммунитета сотрудника посольства Ирана, подозреваемого в подготовке теракта

Власти Австрии во вторник объявили, что лишат дипломатического иммунитета сотрудника посольства Ирана в Вене, которого подозревают в подготовке теракта во Франции, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Представитель австрийского МИД сообщил АП, что особый статус дипломата будет аннулирован в течение 48 часов.

Сотрудник иранского посольства, имя которого не называется, был задержан в минувшие выходные в Германии. Его подозревают в подготовке теракта, который планировалось осуществить на встрече представителей иранской оппозиции во Франции.

В рамках расследования этого дела задержаны еще пять человек в других европейских городах, в том числе в Бельгии, Франции и Германии.

Накануне посол Ирана в Вене Эбадоллах Молей был вызван в МИД Австрии для "разъяснения ситуации".

Иранская сторона ранее заявляла о готовности сотрудничать со следователями, но при этом называет произошедшее провокацией.

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Тэги: АВСТРИЯ, ИРАН, ДИПЛОМАТ, ИММУНИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]