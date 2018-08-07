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СНГ 07.08.2018 20:26

Суд арестовал имущество, которые делят Петросян и Степаненко

Хамовнический суд Москвы наложил арест на имущество, которое в рамках бракоразводного делят юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко, сообщил "Интерфаксу" адвокат артиста Сергей Жорин.

"Арест был наложен еще на стадии досудебной подготовки. Такие обеспечительные меры - стандартная практика в подобных случаях, чтобы никто не смог осуществить никаких действий с имуществом - например, произвести его отчуждение", - сказал С.Жорин агентству во вторник.

По его словам, культурные ценности, которые делят Е.Петросян с супругой, "переданы на ответственное хранение Степаненко, поскольку находятся по месту ее жительства".

Ранее сообщалось, что Е.Степаненко попросила Хамовнический суд расторгнуть брак с Е.Петросяном и взыскать с него более 80% совместно нажитого имущества, стоимость которого, как пояснил "Интерфаксу" адвокат С.Жорин, "возможно, составляет, как об этом пишут СМИ, 1,5 млрд рублей, а может и два".

В свою очередь, юморист подал к супруге встречный иск - именно о расторжении брака, поскольку, по словам адвоката артиста С.Жорина, Е.Степаненко "так увлеклась разделом имущества, что забыла о самом разводе", забыв указать о нем в мотивировочной части своего заявления.

Первое заседание по делу прошло 6 августа. Суд, удовлетворив ходатайство стороны Е.Степаненко, закрыл процесс от слушателей, после чего отложил разбирательство на неделю для проведения подготовки по иску Е.Петросяна.

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Тэги: РОССИЯ, ЮМОРИСТЫ, ИМУЩЕСТВО, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]