Суд арестовал имущество, которые делят Петросян и Степаненко

Хамовнический суд Москвы наложил арест на имущество, которое в рамках бракоразводного делят юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко, сообщил "Интерфаксу" адвокат артиста Сергей Жорин.
"Арест был наложен еще на стадии досудебной подготовки. Такие обеспечительные меры - стандартная практика в подобных случаях, чтобы никто не смог осуществить никаких действий с имуществом - например, произвести его отчуждение", - сказал С.Жорин агентству во вторник.
По его словам, культурные ценности, которые делят Е.Петросян с супругой, "переданы на ответственное хранение Степаненко, поскольку находятся по месту ее жительства".
Ранее сообщалось, что Е.Степаненко попросила Хамовнический суд расторгнуть брак с Е.Петросяном и взыскать с него более 80% совместно нажитого имущества, стоимость которого, как пояснил "Интерфаксу" адвокат С.Жорин, "возможно, составляет, как об этом пишут СМИ, 1,5 млрд рублей, а может и два".
В свою очередь, юморист подал к супруге встречный иск - именно о расторжении брака, поскольку, по словам адвоката артиста С.Жорина, Е.Степаненко "так увлеклась разделом имущества, что забыла о самом разводе", забыв указать о нем в мотивировочной части своего заявления.
Первое заседание по делу прошло 6 августа. Суд, удовлетворив ходатайство стороны Е.Степаненко, закрыл процесс от слушателей, после чего отложил разбирательство на неделю для проведения подготовки по иску Е.Петросяна.
Танковые подразделения ВС Азербайджана проводят интенсивные занятиям по повышению боеготовности
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 80 раз - Минобороны
Минобороны Азербайджана сообщает о взрыве на позициях ВС Армении
Курс манат/доллар на 8 августа - 1,7 манат/$1
Азербайджанский AGBank планирует увеличить уставный капитал на 5,6%
Азерсу направит около 70 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения и установку водяных счетчиков
МИД Азербайджана подтверждает задержание в США азербайджанских граждан за крупное мошенничество
УМК получит 2 млн манатов на ремонтно-восстановительные работы мечети Тезе Пир
Президент Азербайджана выделил 13,5 млн манатов на продолжение строительства ГЭС Ордубад в Нахчыване
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
Государственный таможенный комитет официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
Государственная Миграционная Служба официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений