Суд арестовал имущество, которые делят Петросян и Степаненко

Хамовнический суд Москвы наложил арест на имущество, которое в рамках бракоразводного делят юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко, сообщил "Интерфаксу" адвокат артиста Сергей Жорин.

"Арест был наложен еще на стадии досудебной подготовки. Такие обеспечительные меры - стандартная практика в подобных случаях, чтобы никто не смог осуществить никаких действий с имуществом - например, произвести его отчуждение", - сказал С.Жорин агентству во вторник.

По его словам, культурные ценности, которые делят Е.Петросян с супругой, "переданы на ответственное хранение Степаненко, поскольку находятся по месту ее жительства".

Ранее сообщалось, что Е.Степаненко попросила Хамовнический суд расторгнуть брак с Е.Петросяном и взыскать с него более 80% совместно нажитого имущества, стоимость которого, как пояснил "Интерфаксу" адвокат С.Жорин, "возможно, составляет, как об этом пишут СМИ, 1,5 млрд рублей, а может и два".

В свою очередь, юморист подал к супруге встречный иск - именно о расторжении брака, поскольку, по словам адвоката артиста С.Жорина, Е.Степаненко "так увлеклась разделом имущества, что забыла о самом разводе", забыв указать о нем в мотивировочной части своего заявления.

Первое заседание по делу прошло 6 августа. Суд, удовлетворив ходатайство стороны Е.Степаненко, закрыл процесс от слушателей, после чего отложил разбирательство на неделю для проведения подготовки по иску Е.Петросяна.